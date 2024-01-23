Немецкие машинисты начали шестидневную забастовку

Стачку начали в ночь на 24 января и могут приостановить, если концерн Deutsche Bahn согласится на новое предложение профсоюза. Железнодорожники требуют сократить рабочую неделю.

Немецкие машинисты в ночь на среду, 24 января, начали новую забастовку, требуя сократить рабочую неделю при сохранении заработной платы. Она должна продлиться шесть дней - акцию планируют завершить лишь в начале следующей недели - 29 января.

Как сообщила накануне вечером радиостанция Bayerischer Rundfunk, немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта (GDL) сделал новое предложение по урегулированию спора о заработной плате железнодорожному концерну Deutsche Bahn. По этим данным, предложение включает в себя модель постепенного сокращения рабочего времени. Если концерн на него согласится, забастовка может быть приостановлена, однако сначала должны быть проведены переговоры, уточняется в сообщении.



В результате забастовки значительная часть пассажирского транспорта с трех часов утра не работает, это касается как поездов дальнего следования, так и региональных составов, в том числе поездов ближнего сообщения (S-Bahn), в таких крупных городах, как например, Берлин и Гамбург, фактически выполняющих функцию городского транспорта, а в других федеральных землях курсирующих между разными населенными пунктами. Многие поезда будут отменены, пассажирам предлагается узнавать об изменениях на интернет-сайтах Deutsche Bahn и в соответствующих приложениях для мобильных приборов. При этом машинисты грузовых поездов начали забастовку раньше - уже с 18 часов 23 января.

Экономические потери от стачки машинистов

Союзы предпринимателей ФРГ предупреждают, что многодневная забастовка железнодорожников обернется для страны гигантскими экономическими потерями. Так, в Федеральном объединении германской промышленности допускают, что эти убытки могут достичь суммы в один миллиард евро в результате разрывов цепочек поставок, снижения объемов или даже остановки производства на предприятиях, пишет агентство dpa. Кроме того, очередная многодневная забастовка негативно скажется на имидже немецких железных дорог, которые начинают терять славу надежного перевозчика грузов и пассажиров.

Это вторая забастовка в новом году

Машинисты проводят уже вторую забастовку в наступившем году. Предыдущая длилась три дня - с 10 по 12 января. На время стачки компания Deutsche Bahn ввела чрезвычайное расписание, в котором было отменено около 80% поездов дальнего следования и значительное число региональных и пригородных поездов.

Тарифные переговоры профсоюза с DB приостановлены

Тарифные переговоры профсоюза GDL, уже трижды подкреплявшего свои требования забастовками, с Deutsche Bahn провалились, в частности, из-за несогласия концерна сократить рабочую неделю машинистов с нынешних 38 до 35 часов при полном сохранении заработной платы.

19 января Deutsche Bahn представил свое новое компромиссное предложение, которое включало возможность сокращения рабочего времени до 37 часов в неделю с 2026 года при сохранении заработной платы. В качестве альтернативы машинисты могли бы рассчитывать на более значительное повышение заработной платы. Однако представители GDL отвергли это предложение.

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