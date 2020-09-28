 Немецкие лоббисты просят Вашингтон не вводить санкции против ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 20.11.2020

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Германия

Немецкие лоббисты просят Вашингтон не вводить санкции против "Северного потока - 2"

По мнению Восточного комитета немецкой экономики, американские санкции против "Северного потока - 2" угрожают суверенитету Германии и ЕС. Лоббисты из ФРГ написали письмо спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Строительство газопровода Северный поток - 2 в немецком Лубмине

Строительство газопровода "Северный поток - 2" в немецком Лубмине, сентябрь 2020 г.

Восточный комитет немецкой экономики - организация, которая лоббирует интересы фирм из ФРГ, работающих в РФ и Восточной Европе, обратился к видным представителям Демократической партии США с просьбой отказаться от новых, экстерриториальных санкций против газопровода "Северный поток - 2". Письмо адресовано спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и другим известным политикам-демократам, сообщает в пятницу, 20 ноября, газета Handelsblatt. Как отмечает издание, авторы обращения надеются, что смена администрации в Вашингтоне позволит разрядить обстановку вокруг проекта трубопровода.

В своем послании председатель и исполнительный директор восточного комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes) и Михаэль Хармс (Michael Harms) просят приостановить ведущуюся в настоящее время в обеих палатах Конгресса работу над новым законом о санкциях PEESCA (Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020), который поддерживают обе крупнейшие американские партии.

Опасения за суверенитет Германии и ЕС

Авторы письма предупреждают, что если США "намерены продолжать свои усилия по уничтожению почти завершенного проекта "Северный поток - 2" или еще больше активизировать их при помощи PEESCA", то это не только нанесет значительный экономический ущерб, но и подорвет суверенитет Германии и Евросоюза.

"Если ЕС не удастся отстоять свой суверенитет и американские депутаты в конце концов примут решение о санкциях против европейских экономических проектов, демократии в Европе будет нанесен значительный ущерб, и трансатлантическое партнерство в самом начале срока полномочий Джо Байдена будет в огромной степени отягощено", - предрекают немецкие лоббисты, призывая американские власти "не вынуждать ЕС продолжать обсуждение контрсанкций против США, которое уже интенсивно ведется".

В конце октября США распространили санкции в отношении проекта "Северный поток - 2" не только на суда, прокладывающие трубы для газопровода, но и на компании, оказывающие этим судам различные услуги.

Первоначально газопровод, прокладываемый из России в Германию по дну Балтийского моря, планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре проект полностью встал, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США.

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    Автор: Андрей Гурков


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