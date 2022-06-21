Немецкие эксперты предостерегают от применения ядерного оружия

Ряд исследовательских институтов Германии, занимающихся международными отношениями и внешней политикой, представили ежегодное экспертное заключение по проблемам мира (Friedensgutachten). Составители доклада, обнародованного в Берлине во вторник, 21 июня, предостерегли от возможного применения ядерного оружия в свете войны России против Украины. Этот конфликт стал ключевой темой отчета.

Так, НАТО следует официально объявить, что блок не нанесет ядерный удар первым в случае эскалации, заявил руководитель Института развития и мира (INEF) при Университете Дуйсбурга-Эссена Тобиас Дебиль (Tobias Debiel). Германии же необходимо в рамках Североатлантического альянса работать с целью предотвратить распространение и расширение ядерных арсеналов. "В ядерной войне невозможно победить", - подчеркивается в документе.

Санкции по России: отчетливо описывать условия снятия

Кроме того, эксперты призвали усилить давление на Россию с целью переговоров о мире. При этом государства, вводящие санкции в отношении РФ, должны отчетливо описывать условия, при которых штрафные меры могут быть частично или полностью сняты. Санкции не разрешают кризисы, а в худшем случае могут усугубить чрезвычайные ситуации и способствовать политическим репрессиям и коррупции, отмечается в документе.

Среди иных тезисов доклада - призыв уже сейчас планировать стратегию нового миропорядка в Европе, а также смягчить глобальные последствия войны в Украине, в частности, надвигающийся продовольственный кризис, прежде всего в странах Африки. На этот континент пришлось 78 конфликтов из 128, зарегистрированных в 2020 году.

В то же время в отчете говорится, что феминистская внешняя политика открывает новые перспективы решений, поскольку сосредоточена на социальном и международном неравенстве сил, которое лежит в основе многих конфликтов.

Первый доклад немецких экспертов по проблемам мира появился 35 лет назад

Первая публикация экспертного заключения по проблемам мира состоялась в 1987 году. Цель составителей - способствовать диалогу между научным сообществом и политикой, а также предоставлять практические руководства в области политики мира.

Помимо INEF, в числе авторов документа - Боннский международный центр конверсии (BICC), Гессенский фонд исследования мира и конфликтов (HSFK), а также Институт по изучению мира и политике безопасности в Гамбурге (IFSH).

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