Немецкие экономисты снизили прогноз ВВП Германии

Несмотря на вакцинацию и надежды на открытие бизнеса, пандемия продолжает негативно сказываться на состоянии немецкой экономики. Рост ВВП Германии в 2021 году может составить всего 3,1%, сообщил в среду, 17 марта, Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ ( так называемый "Совет мудрецов").
Падение оказалось глубже, чем ожидалось
Еще осенью 2020 года экономисты исходили из роста в 3,7 процента. Однако из-за локдауна и сохраняющегося высокого уровня инфицирования населения "Совет мудрецов" прогнозирует, что в первом квартале 2021 года спад в экономике составит 2,0 процента. Среднегодовой уровень инфляции в текущем году оценивается в 2,1 процента.
Восстановление экономики не раньше конца года
При этом экономисты отмечают, что уже в ближайшие месяцы немецкая экономика может перейти к росту и к концу года достичь докризисного уровня. В 2022 году совет прогнозирует рост в 4,0 процента.
Однаковсе зависит от успехов в борьбе с пандемией. "Как только появится возможность эффективно снизить число инфицированных и вакцинировать большую часть населения, сфера обслуживания, гостиничный бизнес и розничная торговля, серьезно пострадавшие от ограничений, вернутся к жизни. Это должно способствовать сильному росту", - заключил член экспертного совета Ахим Трюгер (Achim Trüger).
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Автор: Максим Нелюбин