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Бои за Бахмут, Донецкая область УкраиныФото: Libkos/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Немецкие эксперты: В России де-факто военная экономика

Сергей Ромашенко
10 мин. назад

Российская экономика все больше работает под знаком войны против Украины. Западные санкции ослабили экономику РФ, но не поставили ее на колени, считают эксперты Института немецкой экономики.

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Российская экономика, по мнению Института немецкой экономики (IW), все больше развивается под знаком конфликта с Украиной. "Де-факто Россия стала военной экономикой", - говорится в анализе IW, опубликованном в четверг, 23 февраля.

По заключению экспертов института, масштабные санкции, введенные Западом против России из-за ее войны против Украины, по всей видимости, ослабили российскую экономику, но не поставили ее на колени. В то же время "поскольку конца войны в настоящее время не видно, а Запад все больше сворачивает связи с РФ, Россию ожидают в перспективе рост расходов и сокращение доходов", полагают немецкие экономисты.

Стратегия "пушек и масла"

Нынешнее планирование российского бюджета свидетельствует о переходе к стратегии "пушек и масла" - военной экономике с акцентом на военные и социальные нужды. "Намерения России очевидны - во внешней политике делать ставку на военную силу, а во внутренней - на поддержание социального мира путем проведения социально ориентированной политики и подавлении протестов и оппозиции в зародыше", - отмечают авторы анализа IW.

В целях финансирования этой стратегии расходы российского бюджета вырастут к 2025 году на 14 процентов по сравнению с уровнем прошлого года, подсчитали эксперты. При этом расходы РФ на внутреннюю и внешнюю безопасность только с текущем году увеличатся в годовом исчислении на 25 процентов до 124,7 млрд евро при доходах от экспорта нефти и газа в 35,5 млрд евро.

Для того чтобы финансировать растущие расходы, России пришлось брать больше долгов, поэтому запланированное обслуживание задолженности увеличится к 2025 году почти на треть и превысит 21 млрд евро. Эксперты тем не менее прогнозируют, что России удастся избежать дефолта благодаря накопленным резервам. "Для дальнейшего ослабления военной машины Путина необходимо сохранять экономическое давление через санкции и расширять его в международном масштабе", - подчеркивают эксперты IW.

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