Сборная Германии завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Сборная Германии в воскресенье, 25 июля, завоевала свою первую награду на проходящих в Токио XXXII летних Олимпийских играх. В синхронном прыжке в воду с трехметрового трамплина чемпионки Европы Тина Пунцель (Tina Punzel) и Лена Хенчель (Lena Hentschel) получили бронзовые медали, набрав 284,97 очков.

Золотая медаль в этой дисциплине, как и ожидалось, досталась китаянкам Ши Тинмао и Ван Хань (326,40 очков), серебро - спортсменкам из Канады Дженнифер Абел и Мелиссе Ситрини-Болье (300,78 очков).

Для Германской федерации плавания (Deutscher Schwimm-Verband, DSV) это первая олимпийская медаль в женских синхронных прыжках с трехметрового трамплина с 2008 года. Тогда, на Олимпиаде в Пекине, Дитте Коциан (Ditte Kotzian) и Хайке Фишер (Heike Fischer) также завоевали бронзу.

Всего 25 июля на Играх в Токио будут разыграны 18 комплектов наград. Учитывая медаль Пунцель и Хенчель, Германия занимает пока 24-ю строчку в общем медальном зачете Олимпиады. Лидирует на данный момент Китай, в копилке которого уже 8 медалей, половина из них - золотые, кроме того у спортсменов КНР - одна серебряная и три бронзовых. Сборная Олимпийского комитета России занимает четвертую строчку с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалью. Награду высшей пробы у россиян выиграла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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