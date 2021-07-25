Коронавирус: на Олимпиаде выявлены десять новых случаев инфицирования

Организаторы Олимпиады в Токио утром в воскресенье, 25 июля, сообщили о десяти новых случаях инфицирования коронавирусом у лиц, связанных с проведением Игр или участием в них. Таким образом общее число тех, чей тест на SARS-CoV-2 с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведения оказался положительным, возросло до 132.
Волонтеры столкнулись с нехваткой работы
Между тем телерадиовещательная корпорация Японии NHK передала, что в условиях пандемии и практически полного отсутствия зрителей на соревнованиях многие волонтеры столкнулись с нехваткой работы. Так, власти Токио отменили все мероприятия, к которым они ранее планировали привлечь добровольцев. Те изначально должны были сопровождать посетителей за пределами объектов Олимпиады. Теперь столичное правительство планирует возложить на волонтеров другие обязанности.
Их, в частности, попросят патрулировать район набережной, где установлена платформа с олимпийским огнем, и следить за тем, чтобы жители и гости столицы соблюдали социальную дистанцию. Вместе с тем, как отмечает NHK, пока не ясно, хватит ли работы на всех желающих.
Волонтеры, набранные оргкомитетом Олимпиады-2020, находятся в сходной ситуации. Изначально им предлагалось помогать на объектах Игр.
Ситуация с пандемией остается серьезной
Ситуация с пандемией в стране остается серьезной. По данным группы волонтеров Worldometer на 25 июля, с начала эпидемии в Японии выявлено 862 148 заразившихся, с диагнозом COVID-19 скончались 15 116 человек. Население страны превышает 126 млн.
Олимпиада в Токио изначально планировалась на июль-август 2020 года, но из-за COVID-19 была перенесена на следующий год и завершится 8 августа. Название "Токио-2020" было решено сохранить.
Россиянка Бацарашкина принесла сборной первое золото
Между тем российская спортсменка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Играх в Токио, установив олимпийский рекорд в 240,3 балла. Это - первое золото России на Играх-2020. Бацарашкина - серебряный призер Олимпиады-2016.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены РФ выступают на Играх не под национальным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В случае их победы должен исполняться не гимн РФ, а фрагмент Первого концерта Чайковского.
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Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова