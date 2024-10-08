Немецкая полиция нанесла удар по платформе педофилов

В Германии задержаны шесть человек, управлявших платформой с детской порнографией в даркнете. Ей пользовались сотни тысяч человек по всему миру. Некоторым жертвам было меньше трех лет.

Немецкая полиция нанесла удар по платформе в даркнете, через которую распространялась детская порнография. В нескольких федеральных землях Германии были задержаны шесть ключевых подозреваемых, которые, по данным полиции, управляли порталом в даркнете и распространяли на нем изображения сексуального насилия над девочками. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил министр внутренних дел Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul).

Членами платформы были сотни тысяч человек по всему миру

По этим данным, некоторым жертвам педофилов было меньше трех лет. Платформа насчитывала сотни тысяч членов по всему миру. Задержания были произведены в конце сентября в ходе крупной полицейской операции в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне. Все задержанные - граждане Германии в возрасте от 41 до 69 лет.

Кроме того, было изъято большое число улик, в том числе более 1,5 тысячи ноутбуков и сотовых телефонов, а также почти 100 больших коробок с дисками и другими носителями информации. Только на одном компьютере было обнаружено в общей сложности 13,5 терабайт материалов с детской порнографией, что соответствует примерно 3,4 млн фотографий, указывается далее.

Платформа работала с 2019 года

По словам Ройля, проведенная под руководством полиции Дуйсбурга операция была "чрезвычайно успешна". "Даркнет никогда не должен становиться зоной комфорта для преступников", - подчеркнул земельный министр.

Он также сообщил, что разоблаченная платформа работала с 2019 года и являлась "форумом для педофилов", на котором воплощались в жизнь "отвратительные фантазии" и "выставлялись напоказ зверства". Расследование против платформы началось в 2020 году.

Министр юстиции Северного Рейна - Вестфалии Беньямин Лимбах (Benjamin Limbach) выразил уверенность, что в результате арестов платформа "исчезнет навсегда".