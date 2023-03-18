Немецкая НПО Solidarus признана "нежелательной" в РФ

Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" немецкую НПО "Солидарность с гражданским движением в России - Solidarus". Ведомство обвиняет организацию во "вмешательстве во внутренние дела РФ" и "инспирировании" протестов.

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной" на территории Российской Федерации немецкую НПО "Солидарность с гражданским движением в России - Solidarus". Сообщение об этом появилось на сайте ведомства в пятницу, 17 марта.

Генпрокуратура обвиняет Solidarus в том, что деятельность организации якобы "направлена на инспирирование протестных настроений в российском обществе, попытки формирования ложной информации о якобы неправомерности отдельных действий российской власти в части, касающейся ограничения прав и свобод граждан" России. "Указанная организация вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства", - заявляет Генпрокуратура.

Информацию о своем решении ведомство направило в Минюст РФ", "для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

На сайте Solidarius говорится, что НПО занимается поддержкой гражданского общества и мониторингом ситуации с правами человека в России и странах бывшего СССР. В частности, организация поддерживает политэмигрантов из РФ.

"Нежелательные" немецкие НПО в РФ

Это далеко не первая немецкая НПО, признанная в России "нежелательной". Так, в мае 2022 года аналогичный статус был присвоен Фонду имени Генриха Бёлля, после чего сайт фонда был заблокирован в России. А в октябре Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" НПО Dekabristen e.V., помогающую развивать гражданское общество в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе. "Декабристы" призывали остановить войну в Украине.

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