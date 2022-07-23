В России заблокирован сайт Фонда имени Генриха Бёлля

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Роскомнадзор в соответствии с требованием Генпрокуратуры заблокировал сайт немецкого Фонда имени Генриха Бёлля, ранее признанного в России "нежелательной организацией".
Сайт немецкого Фонда имени Генриха Бёлля, ранее признанного в России "нежелательной организацией", заблокирован Роскомнадзором в соответствии с требованием Генпрокуратуры. В реестр заблокированных внесены сразу два домена - в зонах *.de и *.org. Сообщение об этом в субботу, 23 июля, обнародовал проект "Роскомсвобода" в своем Telegram-канале.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, Фонд имени Генриха Бёлля)", - указала в своем сообщении Генпрокуратура.
Немецкий неправительственный фонд признан в РФ "нежелательной организацией" в мае этого года. Согласно версии Генпрокуратуры, "деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации".
Понятие "нежелательных организаций" появилось в законодательстве России в 2015 году. Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с резкой критикой нововведений, предостерегая от негативных последствий для развития и укрепления гражданского общества.
Любая деятельность организации, признанной в России "нежелательной", на территории РФ подпадает под запрет. Сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.
Фонд имени Генриха Бёлля был основан в 1996 году. Организация поддерживает экоориентированные идеи, выступает за укрепление демократии и участие гражданского общества в политике. Партнеры фонда ведут проекты примерно в 60 государствах, указано на сайте организации.
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