В России заблокирован сайт Фонда имени Генриха Бёлля

Сайт немецкого Фонда имени Генриха Бёлля, ранее признанного в России "нежелательной организацией", заблокирован Роскомнадзором в соответствии с требованием Генпрокуратуры. В реестр заблокированных внесены сразу два домена - в зонах *.de и *.org. Сообщение об этом в субботу, 23 июля, обнародовал проект "Роскомсвобода" в своем Telegram-канале.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, Фонд имени Генриха Бёлля)", - указала в своем сообщении Генпрокуратура.

Немецкий неправительственный фонд признан в РФ "нежелательной организацией" в мае этого года. Согласно версии Генпрокуратуры, "деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации".

Правозащитники предостерегают от негативных последствий

Понятие "нежелательных организаций" появилось в законодательстве России в 2015 году. Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с резкой критикой нововведений, предостерегая от негативных последствий для развития и укрепления гражданского общества.

Любая деятельность организации, признанной в России "нежелательной", на территории РФ подпадает под запрет. Сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.

Фонд имени Генриха Бёлля был основан в 1996 году. Организация поддерживает экоориентированные идеи, выступает за укрепление демократии и участие гражданского общества в политике. Партнеры фонда ведут проекты примерно в 60 государствах, указано на сайте организации.

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