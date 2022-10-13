Немецкая НПО Dekabristen e.V. признана "нежелательной" в РФ

Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" на территории страны деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. По мнению ведомства, деятельность немецкой НПО "угрожает конституционному строю и безопасности России".

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы") (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России", - цитирует агентство "Интерфакс" сообщение российской Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что информация о вынесенном решении "направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования".

"Декабристы" призывают остановить войну в Украине

Организация Dekabristen e.V. базируется в Берлине и занимается проектами по развитию гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе. Для этого "Декабристы" консультируют и поддерживают общественных активистов, НКО, журналистов и деятелей искусства. В команде организации - эксперты и активисты из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины. "Декабристы" призывают остановить войну в Украине с начала полномасштабной агрессии Кремля.

"Мы должны прекратить сотрудничество с российскими организациями, - прокомментировал ситуацию для DW Сергей Медведев, основатель и глава правления Dekabristen e.V.- Однако, уже с начала российской войны в Украине наша деятельность претерпела значительные изменения. Мы не проводим мероприятий, не переводим деньги, не развиваем программы в России. Мы сконцентрировались на помощи беженцам и беженкам из Украины, сборе денег и гуманитарной помощи Украине". По словам Медведева, организация старается помогать белорусским и российским СМИ, которые были вынуждены покинуть свои страны из-за цензуры и преследования. "Надо добавить, что мы являемся немецкой организацией, которая работает в нескольких регионах. И эти новости никак не повлияют на нашу работу в других странах", - подчеркнул он

"Декабристы", по его словам, возникли в 2011 году как гражданская инициатива и стали одними из инициаторов декабрьского митинга в Берлине за честные выборы в РФ - первого масштабного и по-настоящему массового берлинского митинга российской оппозиции. С 2014 года "Декабристы" выступают против аннексии Крыма и неоимпериалистической войны Путина в Украине. Организация реализовала десятки образовательных программ обмена и поддержки в области гражданского образования, массмедиа, критического искусства и квир-феминизма.

"С начала пандемии и особенно после начала российской войны в Украине наша активность в РФ сократилась почти до нуля, - заметил Сергей Медведев. - Вместе с партнерами мы релоцировали свою деятельность в цифровое поле или другие страны. Несмотря на то, что мы сейчас вынуждены остановить сотрудничество с российскими организациями, никто не сможет остановить наших коллег и коллежанок продолжить сопротивление против преступного режима Путина, его войны и попыток восстановить тоталитарную империю".

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