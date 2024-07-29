Неизвестные повредили телекоммуникационные сети во Франции

Спустя три дня после серии поджогов на железной дороге во Франции совершена атака на телекоммуникационные сети страны. В ряде районов Франции в понедельник, 29 июля, неизвестные повредили оптоволоконные сети нескольких операторов связи. Нанесен ущерб французским телекоммуникационным компаниям в ряде департаментов, написала в соцсети X государственный секретарь правительства Франции по вопросам цифровых технологий Марина Феррари.

По ее словам, действия злоумышленников "имеют локальные последствия" для доступа к интернету через оптоволокно, а также стационарной и мобильной телефонной связи. "Я самым решительным образом осуждаю эти трусливые и безответственные действия", - заявила Феррари и поблагодарила специалистов, восстанавливающих поврежденные объекты.

По данным французских СМИ, повреждения были зафиксированы в шести из 101 французских департаментов, при этом Париж, в котором проходят Олимпийские игры, не пострадал. На юге Франции, в департаментах Уаза близ Парижа и Мёз неподалеку от границы с Люксембургом в ночь на понедельник были перерезаны кабели, вандализму подверглись установки, принадлежащие французским телекоммуникационным компаниям SFR, Free и Bouygues Telecom, сообщили газета Le Parisien и телеканал BFM TV. Размер ущерба пока неизвестен, начато расследование. При этом пока неясно, есть ли связь новых инцидентов с совершенными три дня назад диверсиями на железной дороге.

Власти Франции подозревают ультралевых в диверсиях на железных дорогах

Между тем власти Франции подозревают в атаках на высокоскоростные железные дороги, совершенные в день открытия Олимпиады 26 июля, представителей левоэкстремистских сил. "Мы идентифицировали профили нескольких человек", - заявил в эфире телеканала France 2 глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По его словам, образ действий злоумышленников указывает на их принадлежность к ультралевым группировкам.

Тем временем во Франции возобновилось движение железнодорожного транспорта в полном объеме, сообщил министр транспорта Патрис Вергриет телеканалу RTL. Все поезда выполняют свои маршруты в соответствии с обычным графиком. Кроме того, отмечается, что от диверсий на железной дороге пострадали 800 тысяч пассажиров.

На севере Франции задержан подозреваемый

СМИ также сообщают об аресте на севере Франции на территории одного из вокзалов мужчины, у которого были обнаружены ключи от технических помещений оператора железных дорог, плоскогубцы и политическая литература. По данным газеты Le Figaro, речь идет об ультралевом активисте. Прокуратура Парижа уточнила, что данное задержание не имеет отношение к расследованию поджогов на железной дороге. По делу о диверсиях пока не было арестов.

В результате поджогов на сети высокоскоростных железных дорог Франции 26 июля были отменены около 30 процентов поездов в пострадавших регионах. Почти треть поездов была отменена на севере, западе и востоке Франции. Кроме того, не было выполнено около четверти рейсов скоростных поездов Eurostar между Лондоном и Парижем. По оценке наблюдателей, за несколько часов до открытияОлимпиады в Париже, парализованной оказалась практическая вся скроростная железнодорожная сеть Франции.