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ОбществоФранция

Во Франции заявили о диверсиях на железной дороге

Виталий Кропман
26 июля 2024 г.

"Это масштабная атака с целью парализовать сеть TGV", - заявили в национальном железнодорожном операторе SNCF. В компании призвали пассажиров отложить свои поездки и держаться подальше от вокзалов.

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Французские скоростные поезда TGV
Французские скоростные поезда TGVФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Сеть высокоскоростных железных дорог Франции пострадала от диверсий, включая поджоги, которые нарушили работу транспортной системы за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом агентству AFP  заявили в национальном железнодорожном операторе SNCF в пятницу, 26 июля.

"Это масштабная атака с целью парализовать сеть TGV", - заявила SNCF, добавив, что многие маршруты придется отменить, а ситуация продлится "как минимум все выходные, пока будут проводиться ремонтные работы". "SNCF стал жертвой нескольких одновременных злонамеренных действий в течение ночи", - отмечается в заявлении. Атаки затронули  атлантическую, северную и восточную линии.  Юго-восточная линия не пострадала, так как "злонамеренный акт был предотвращен". Поезда были перенаправлены на другие пути, "но нам придется отменить большое их количество", заявили в компании.

SNCF призвала пассажиров отложить свои поездки и держаться подальше от вокзалов.

Теракты были совершены в тот момент, когда Париж готовится к церемонии открытия, в которой примут участие 7500 спортсменов, 300 000 зрителей и множество VIP-персон. Церемония открытия, которое впервые пройдет в виде парада лодок на Сене, состоится 26 июля.

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