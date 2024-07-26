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Повар-агент из РФ готовил провокации на Олимпиаде в Париже

Ася Миллер
26 июля 2024 г.

О цели своей поездки в Париж 40-летний уроженец Перми Кирилл Грязнов обмолвился в пьяном разговоре в аэропорту, следует из совместного расследования The Insider, Der Spiegel и Le Monde.

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Плакат с символикой Олимпиады-2024 в Париже
Фото: Franck Fife/AFP

Задержанный в Париже 19 июля по подозрению в шпионаже 40-летний уроженец Перми Кирилл Грязнов был завербован российскими спецслужбами для провокаций на Олимпийских играх во Франции. Как говорится в опубликованном в четверг, 25 июля, совместном расследовании изданий The Insider, Der Spiegel и Le Monde, о цели своей поездки в Париж Грязнов обмолвился в пьяном разговоре в аэропорту, чем обратил на себя внимание спецслужб.

По данным журналистов, до переезда во Францию в 2010 году Грязнов занимался юриспруденцией. После переезда стал поваром и работал в мишленовском ресторане в Куршевеле. В 2012 году он вернулся в Россию и сообщил хозяйке своей парижской квартиры, что теперь работает "на государство".

В мае 2024 года Грязнов пытался улететь из Стамбула в Париж, но не попал на рейс, потому что был сильно пьян. После чего, как пишет The Insider, Грязнов отправился во Францию через Болгарию, где в пьяном разговоре со случайными людьми угрожал, что Франция "надолго запомнит эту Олимпиаду". Чтобы доказать свою причастность к спецслужбам, он показывал собеседникам какое-то удостоверение и отчитывался по телефону, что для выполнения некоего задания нанял "человека из Кишинева".

Какие именно провокации планировались Грязновым в Париже, публично не разглашается. Однако, согласно источникам газеты Le Parisien, речь шла о "масштабном проекте" с "серьезными последствиями". 

Связи Грязнова с российскими спецслужбами

Кирилл Грязнов был арестовн 21 июля в его квартире на улице Сен-Дени в центре Парижа, ему предъявили обвинение в разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью разжигания военных действий во Франции. По данным парижской прокуратуры, при аресте у россиянина нашли некие "дипломатические материалы" и удостоверение, указывающее на его принадлежность к "подразделению V" российских спецслужб. Издание The Insider предполагает, что это может быть удостоверение спецназа ФСБ "Вымпел".

Как следует из расследования, связь подозреваемого со спецслужбами подтверждает переписка, в которой знакомые просят его "пробить" (установить личность и ) сотрудника ФСБ и сына офицера российского Минобороны. Отмечается также, что своими связями Грязнов может быть обязан брату Дмитрию, который занимает должность начальника Главного управления правового обеспечения парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси.

Сейчас Кирилл Грязнов находится под стражей во Франции, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Франция не пустит на Олимпиаду подозреваемых в шпионаже

Ранее власти Франции отказали в доступе на Олимпиаду десяткам иностранцев, опасаясь шпионажа. Запрет коснулся около ста человек из России, Беларуси и ряда других государств, сообщил 20 июля изданию Le Journal du Dimanche министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Он уточнил, что речь идет об иностранцах, которые хотели приехать на Олимпиаду-2024 под видом журналистов, физиотерапевтов или технического персонала. "Вероятно, они были бы здесь не для того, чтобы совершать нападения. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, следует помнить о доступе к точкам входа в компьютерные сети для осуществления кибератак", - отметил Дарманен.

В общей сложности, по словам Дарманена, при 960 тысячах досье, проверенных спецслужбами, отказ в допуске к работе на ОИ-2024 и возможности посещения мероприятий, связанных с летними Играми, получили 4340 человек, включая волонтеров, работников стадионов и членов спортивных делегаций. Речь идет о подозреваемых в связях с террористами, об исламистах, радикальных активистах правого и левого толка, а также о тех, кто ранее был осужден за преступления.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе.

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