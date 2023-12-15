Какие секреты братьев Бурлюков хранятся в частных коллекциях

Считать Давида и Владимира Бурлюка лишь эпатажными футуристами - огромная ошибка. Прежде всего, они яркие художники-авангардисты. А Давид - еще и "отец японского кубофутуризма". Их творчеству посвящена выставка в Хагене.

В художественном музее Карла Эрнста Остхауса в немецком городе Хагене проходит выставка "Давид и Владимир Бурлюки. Мастера экспериментов". Экспозиция работ братьев Бурлюков, родившихся на хуторе Семиротовка в Харьковской губернии, знакомят зрителей с творческим наследием ярчайших представителей украинского, русского и европейского авангарда.

Не только "отец русского футуризма"

"Отец русского футуризма", "учитель Владимира Маяковского", автор скандального манифеста "Пощечина общественному вкусу", в котором предлагалось "сбросить классиков с парохода современности". В большинстве случаев имя Давида Бурлюка ассоциируется только с этим коротким периодом его жизни, занимавшим, в действительности, не более десяти лет. Так что считать Бурлюка лишь скандальным футуристом с серьгой в ухе и раскрашенным лицом было бы непростительной ошибкой.

Давид Бурлюк, автопортрет Фото: Marina Baranovska/DW

В первую очередь он был талантливым художником, не только стоявшим у истоков европейского авангарда, но и оказавшим огромное влияние на современную японскую живопись: многие историки искусства считают его одним из родоначальников японского кубофутуризма. Но творчество Давида Бурлюка не ограничивалось работами лишь в одном художественном направлении: он экспериментировал с жанрами, цветом и текстурой, оставаясь верным своему принципу: "свободное искусство" не должно оставаться в рамках какой-либо одной школы или узких эстетических границ.

Не менее ярким художником-авангардистом был и брат Давида, Владимир Бурлюк. Некоторые искусствоведы считают, что по уровню таланта он даже превосходил старшего брата. К сожалению, его жизнь рано оборвалась - в 1917 году Владимир Бурлюк погиб в Первой мировой войне.

Из более 40 картин братьев Бурлюков на выставке в Хагене Владимиром написаны лишь три: портрет его сестры Людмилы Бурлюк, принадлежащий к ранним работам художника и выполненный в эстетике передвижников, портрет его матери в саду в стилистике раннего символизма и пейзаж с желтыми подсолнухами в постимпрессионистском, абстрактном стиле.

Владимир Бурлюк, "Портрет матери художника в саду",1909 год Фото: Marina Baranovska/DW

Картины на выставке - из частных коллекций

Параллельно с экспозицией картин братьев Бурлюков в музее Хагена проходит еще одна выставка: "Европейский авангард. Видение и реальность", дающая представление об авангардном искусстве Франции, Бельгии, Германии, России и Украины начала XX века. На выставке можно увидеть около 80 работ Василия Кандинского, Огюста Ренуара, Алексея фон Явленского, Хаима Сутина, Макса Либермана, Эмиля Нольде, Константина Коровина, Эрнста Людвига Кирхнера и других мастеров авангардной живописи.

Идея параллельной выставки Давида и Владимира Бурлюков возникла в процессе поиска работ к выставке "Европейский авангард", рассказывает DW директор музея Тайфун Бельгин (Taifun Belgin): "Я начал искать коллекционеров, у которых были работы авангардистов. В Нью-Йорке я встретился с Анатолием Беккерманом, который рассказал мне о братьях Бурлюках. Мы договорились, что он одолжит нашему музею несколько работ из своей коллекции для выставки "Европейский авангард". Но при отборе картин их становилось все больше и больше, и тогда я решил, что лучше сделать отдельную выставку".

Бурлюки в Германии: "Синий всадник" и "Шторм"

Картины Давида и Владимира Бурлюков нечасто можно увидеть на немецких художественных выставках. Большинство их работ, представленных в Хагене, выставляются в Германии впервые. Все они - из частных коллекций.

Творчество братьев Бурлюков практически неизвестно немецким ценителям искусства, говорит директор выставки в Хагене. При этом Давид и Владимир в юности были тесно связаны с Германией: в течение нескольких лет оба учились в Мюнхене у знаменитого австро-венгерского художника словенского происхождения Антона Ажбе. Учениками его частной художественной школы были также такие известные авангардисты как Алексей Явленский и Василий Кандинский.

Именно Кандинский пригласил Владимира и Давида принять участие в выставке художественного объединения "Синий всадник", которое было образовано в Мюнхене и стало одним из ярчайших явлений европейского авангардного движения в 1910 годах. Братья Бурлюки также участвовали в Первом немецком осеннем салоне в берлинской галерее Der Sturm - важнейшем центре авангардного искусства начала ХХ века в Германии.

Творческий триумф Давида Бурлюка в Японии

В 1917 году Владимир погибает на Салоникском фронте от взрыва бомбы. В ноябре этого же года в России вспыхивает революция, и Давид, как и многие его современники, решает эмигрировать. Но он отправляется не на запад, а на восток, и в 1920 году едет через Сибирь в Японию. Время жизни там стало одним из самых плодотворных и ярких периодов в жизни художника: за два года он написал почти 300 работ. Этому способствовал необычайно благожелательный прием, оказанный ему в японском обществе.

Живопись Бурлюка пользовалась колоссальным успехом, японские газеты писали о нем восторженные отзывы на первых полосах, его работы покупали члены императорской семьи. Многочисленные выставки и лекции "отца русского футуризма" всколыхнули художественную среду Японии и оказали колоссальное влияние на деятельность целого ряда молодых японских художников-кубофутуристов. Творчество Давида Бурлюка до сих пор пользуется вниманием в Японии, и среди современных искусствоведов в Японии по сей день немало "бурлюковедов".

"Японка, сеющая рис" - жемчужина выставки в Хагене Фото: Marina Baranovska/DW

Картина Давида Бурлюка "Японка, сеющая рис", которую художник написал в 1921 году, по словам директора музея в Хагене, является жемчужиной экспозиции и ярчайшим образцом кубофутуризма. Движения рук женщины, работающей на рисовом поле, изображены в манере замедленной съемки, создавая ощущение динамичного и мощного потока. Этим приемом Бурлюк взламывает пространственно-временной континуум картины, придавая ей завораживающий ритм и глубину.

Во многих работах, написанных в Японии, Бурлюк соединяет футуристическую технику живописи и способы передачи движения с "местной" тематикой и восточными принципами декоративного искусства. Ярчайшими образцами этого периода художника являются картины "Рикша", "Рыбак", "Натюрморт с плодом пандана и ветками бамбука", представленные в музее в Хагене. В то же время он рисует целый ряд пейзажей в спокойной импрессионистской манере - их тоже можно увидеть на выставке.

Увлечение индустриальной Америкой

В последних залах выставки показаны работы Давида Бурлюка, написанные им в США, куда он с семьей переехал осенью 1922 года. В тот период в Соединенных Штатах еще не было развитого искусства авангарда, и после успеха японских выставок Бурлюк надеялся стать также и "отцом американского футуризма". Вдохновленный индустриальной Америкой и небоскребами Нью-Йорка, он пишет монументальную картину "Рабочие" в привычной ему технике кубофутуризма.

Картина "Рабочие" Давида Бурлюка Фото: Dieter Menne/dpa/picture alliance

На полотне простые рабочие с кирками в руках шагают в лучах электрического света. Их сильные тела и решительная походка подчеркивают физическую мощь и силу человеческой воли, благодаря которой из земли до неба поднимаются огромные небоскребы. Рабочие освещены лучами электрического света, дробящегося на грани и дополняющего динамику их движения.

Картина была выставлена на выставке в Филадельфии в 1926 году, посвященной 150-летию США. Бурлюк с гордостью говорил о ней как о второй по размеру среди всех полотен выставки. Но работу не удалось продать. После окончания выставки художник снял ее с подрамника и хранил в сложенном виде у себя дома на чердаке. Из-за сырости значительная часть полотна оказалась повреждена. Спасти удалось лишь центральную часть с лицами рабочих. Этот фрагмент картины демонстрируется на выставке в Хагене.

В поисках признания и последователей

Несмотря на многочисленные попытки, Давиду Бурлюку не удается вписаться в художественный американский мейнстрим, - его холодный футуризм остается невостребованным у критиков и зрителей. Тогда художник пытается изобрести новый "радио-стиль", который, по его словам, должен был передать атмосферу новой эпохи, но публика остается равнодушной и к этому изобретению.

Давид Бурлюк "Две женщины с гусями", 1964 год Фото: Marina Baranovska/DW

Творческий пик Давида Бурлюка остается в прошлом, как и его самый яркий футуристический период. В поисках признания и последователей Бурлюк начинает писать картины в самых различных стилях: от крайнего экспрессионизма до неопримитивизма. Художника упрекают в эклектизме и художественной "всеядности", но вне зависимости от техники письма, Бурлюк всегда сохраняет свойственную ему манеру сочной и живописной фактуры.

Круг его ценителей в США постепенно растет, работы художника начинают покупать. Серия картин, представленных на выставке и написанных в технике наивной живописи, дает представление об этом периоде в жизни художника. Это "Художник и муза", лубочные "Две женщины с гусями" и "Женщина с красной лошадью" в и другие работы.

Новых революционных прорывов от Бурлюка больше никто не ждет, но, несмотря на это, его картины пользуются стабильным успехом. Начиная с 1940-х годов, в США почти ежегодно устраиваются персональные выставки художника. Он много путешествует по Америке и Европе и неизменно пишет. Его работоспособность колоссальна: за свою жизнь Давид Бурлюк написал свыше 16 тысяч картин. Спустя четыре месяца после смерти художника в 1967 году ему было присвоено почетное звание Американской академии искусств и наук.

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