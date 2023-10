Череп с бриллиантами поместили в бункер Мюнхена

Скульптура британского мастера Дэмиена Херста "Во имя любви господней" ("For the Love of God"), созданная в 2007 году и инкрустированная 8601 бриллиантом, один из самых дорогих экспонатов выставки под названием "Дэмиен Херст - вес вещей" ("Damien Hirst - The Weight of Things"), которая открылась в небольшом музее - Мюнхенском музее городского и современного искусства (MUCA) . По данным музея, это первая персональная выставка-ретроспектива художника в Германии.

Более 40 работ за последние 40 лет творчества Херста можно увидеть в баварской столице. Сюда также входят провокационные скульптуры, благодаря которым 58-летний художник получил всемирную известность, - тела животных, законсервированные в формальдегиде.

В Мюнхене также можно будет увидеть так называемую "точечную роспись" на внешней стене площадью 10 000 квадратных метров. На ней изображено 540 точек разных размеров и цветов. "Точечные картины" - самые узнаваемые и знаковые работы Херста после скульптур с животными. Кроме того, среди экспонатов уличная скульптура "Легенда", за осмотр которой можно не платить, потому что она выставлена перед входом в музей. Эту огромную бронзовую статую Пегаса с обнаженной с одной стороны анатомией, пришлось устанавливать с помощью крана.

Архивная фотография: Дэмиен Херст держит в руках одну из своих "точечных картин" Фото: HANNAH MCKAY/REUTERS

Дэмиен Херст входит в десятку самых дорогих художников современности. Его общее состояние оценивают в 400 миллионов долларов, а его самая дорогая скульптура - череп, усыпанный бриллиантами, - была куплена за 100 миллионов долларов и теперь является одним из самых дорогих и тщательно охраняемых экспонатов в мире искусства.

Череп с бриллиантами можно увидеть только в бункере

Платиновый слепок человеческого черепа, усыпанный бриллиантами, установлен в специальном бункере - бывшем бомбоубежище. Это, как сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на дирекцию музея, связано с требованиями безопасности. "Слава Богу, у нас есть бункер, иначе нам пришлось бы его построить ", - подчеркнул соучредитель MUCA Стефани Утц (Stephanie Utz). Число посетителей для экскурсии по бункеру ограничено до двадцати человек в группе. Выставка работ Дэмиена Херста "The Weight of Things" в Мюнхене продлится до осени 2024 года. Однако череп с бриллиантами останется в Мюнхене только до конца января.

