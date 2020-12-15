 Почему немецкие музеи любят Явленского | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.12.2020

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Культура и стиль жизни

Почему немецкие музеи любят Явленского

Художественный музей в Бонне подготовил экспозицию произведений Алексея фон Явленского. Из-за пандемии выставка, конечно, не работает, но увидеть ее все-таки можно.

Картина Явленского

Выставка картин художника Алексея фон Явленского последний раз проходила на Рейне в 1971 году. Спустя полвека Художественный музей в Бонне (Kunstmuseum Bonn) вновь подготовил выставку произведений одного из известнейших мастеров русского авангарда. В Германии Явленского называют российско-немецким художником. Большую часть жизни он прожил в Европе, но не переставал говорить о своих русских корнях. Поэтому искусствоведы называют его "русским европейцем" или "немецким художником, выходцем из России". Явленский объединил в своем творчестве многое.

80 работ, которые не увидит публика

80 работ, которые из-за пандемии коронавируса и введения в Германии локдауна останутся без публики, были с особой тщательностью отобраны и подготовлены для актуальной выставки. Пять произведений - из коллекции боннского музея. Для Бонна это очень важная выставка, подчеркивает в интервью DW куратор Фолькер Адольфс (Volker Adolphs). Явленский был знаком с немецким художником-экспрессионистом из Бонна Августом Маке (August Macke). Оба художника находились в интенсивном диалоге. Их творчество переплетается.

Девушка с опущенными глазами, 1912 г.

"Девушка с опущенными глазами", 1912 г.

Как отмечают организаторы выставки, для музея сложно себе представить более трудную ситуацию, ведь выставки устраиваются исключительно для публики. Онлайн-предложения, конечно, могут дополнить, сопровождать, но заменить саму выставку они не в силе. Основу экспозиции составляет коллекция картин из Музея Висбадена, где художник провел свои последние годы и где он в 1941 году ушел из жизни.

Родился Явленский в России в 1864 году в городе Торжок. Классическое художественное образование получил в петербургской Академии художеств, закончив до этого военное училище. Из Санкт-Петербурга Явленский переехал в Мюнхен. В это время баварская столица стала домом для целой плеяды художников - среди них оказались Василий Кандинский, Давид Бурлюк, Владимир Бехтеев, Александр Зальцман и Моисей Коган.

Онлайн-экскурсия во время пандемии

15 декабря 2020 года в Художественном музее Бонна выставка откроется онлайн-экскурсией, которую проведет ее куратор Фолькер Адольфс (Volker Adolphs). Принять участие можно, зарегистрировавшись по ссылке. После экскурсии онлайн-посетители смогут задать вопросы куратору и обменяться впечатлениями. Следующая онлайн-экскурсия запланирована на конец января 2021 года.

Экспозиция в Бонне неслучайно получила название "Алексей фон Явленский: портрет, пейзаж, натюрморт". В Санкт-Петербурге молодой художник начинал с с классики, но с 1902 - 1903 годов происходит его полный разрыв с академической традицией. На пути к собственной живописной манере художник уже тогда четко определил круг своих приоритетов: портреты, натюрморты, пейзажи. Этот круг сохранился в общих чертах до начала 1920-х прошлого века. А еще художник был убежден, что научить живописи невозможно, поэтому он всегда отказывался от предложений выступать с лекциями и преподавать в вузах. Куратор выставки Фолькер Адольфс в интервью DW подчеркивает, что произведения представлены в хронологическом порядке - с 1901 до 1938 года, когда художник написал свою последнюю картину.

Особенная серия

Первая мировая война заставила Явленского покинуть Германию и переехать в Швейцарию. По возвращении в Германию художник почувствовал первые признаки тяжелейшего заболевания. С 1929 года у него парализовало руки и коленные суставы. Именно в этот тяжелый период появляется серия "Медитации", о которой куратор Фолькер Адольфс рассказывает в интервью на странице боннского музея с особой любовью. Это - вершина всего творчества Алексея Явленского. Человеческое лицо - объект пристального внимания художника - достигает крайней степени абстракции, являясь одновременно изображением и лица, и лика божьего, объясняет куратор. Чтобы работать вопреки прогрессирующей болезни, Явленскому приходилось привязывать кисть к неподвижным рукам. Он держал ее обеими руками. Это была единственная возможность для него продолжать работать.

Долина, 1910 г.

"Долина", 1910 г.

Куратор выставки в Бонне вспоминает слова цитаты художника: "Я рисую сквозь слезы, испытывая физические страдания, но я рисую для своего бога". Он рисовал и обращался в своих произведениях к богу. За последние три года своего творчества художник смог написать более 1600 "Медитаций". Произведений Явленского в Германии много, как и поклонников его творчества. Последние годы жизни пришлись на период национал-социализма. Явленский, как и многие другие представители модернизма, оказался под гнетом борьбы национал-социалистов против "дегенеративного искусства".

В настоящее время особую ценность представляет игра цвета в произведениях художника, их глубина. "В это темное время картины Явленского дают возможность почерпнуть силу", - уверен куратор Фолькер Адольфс. Для него и его музея наступил трудный период, но он надеется, что публика еще придет на выставку. Время работы экспозиции было специально продлено - до 16 мая 2021 года.

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    Автор: Инга Ваннер


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