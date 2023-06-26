"Не помогайте Путину": Яшин обратился к президенту Чехии

Осужденный в России оппозиционер призвал Петра Павела не помогать президенту РФ убеждать россиян в том, что "Европа - это враг, а ее лидеры - русофобы".

Российский оппозиционный политик Илья Яшин обратился с открытым письмом к президенту Чехии Петру Павелу. В письме, опубликованном в понедельник, 26 июня, в Telegram-канале, оппозиционер прокомментировал слова Павела о необходимости "пристального внимания спецслужб" к живущим на Западе россиянам - как к гражданам страны, ведущей войну против соседнего государства.

Приговоренный к 8,5 года колонии Яшин, в частности, рассказал, что часто спорит о ситуации в РФ со своими сокамерниками, пытается объяснить им, что "Россия может быть другой", а также приводит различные исторические примеры, включая Чехию и ее бывшего президента Вацлава Гавела. Россияне "не обречены на диктатуру", а европейские ценности "соответствуют интересам русского человека", отметил политик, осужденный по делу о "фейках" про армию РФ.

"Мы не страна убийц"

"Представьте: в разгар очередной такой дискуссии на экране ТВ появляетесь вы, господин президент. Кремлевская пропаганда смакует ваши слова о том, что все россияне, проживающие в западных странах, должны быть взяты под строгий контроль местными спецслужбами. Вы ссылаетесь на опыт США времен Второй мировой, где было интернировано 120 тысяч человек японского происхождения, и называете это "просто ценой войны", - пишет Яшин.

"Мои сокамерники внимательно слушают вашу речь, - продолжает он. - "Это и есть твой Гавел?", - спрашивает меня один из них. "Нет, - уточняю я. - Это Петр Павел". "Неважно, Гавел или Павел, - говорит другой. - Но Путин верно объясняет, что для Запада мы все люди второго сорта. И ты, и я. Без разницы".

Яшин подчеркнул, что все люди, по его твердому убеждению, "равны и заслуживают справедливого отношения", и "каждого надо судить по его поступкам, а не "за компанию". "Путин вбивает в головы моих соотечественников, что Европа - это враг, а ее лидеры - русофобы. Пожалуйста, не помогайте Путину убеждать в этом россиян и будьте справедливы к моему народу. Поверьте, мы не страна убийц", - резюмировал оппозиционер.

Власти Чехии разъяснили слова Павела о россиянах за рубежом

Президент Чехии Петр Павел, занимавший ранее посты председателя Военного комитета НАТО и начальника Генштаба чешских вооруженных сил, в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", опубликованном 15 июня, заявил, что спецслужбы должны "пристально наблюдать" за гражданами России, которые проживают за границей. При этом глава государства провел параллель со Второй мировой войной и напомнил о японцах в США, десятки тысяч которых были интернированы с Западного побережья Соединенных Штатов в "военные центры перемещения".

Спустя сутки после публикации интервью пресс-секретарь президента Чехии Маркета Ржехакова выступила с объяснением слов чешского лидера. Она заявила, что глава государства "никоим образом не имел в виду интернирование или какое-либо преследование" российских граждан. Отсылка к опыту США во время Второй мировой войны, по словам Ржехаковой, была сделана Павелом "в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко".

В то же время Ржехакова отметила, что значительное большинство жителей РФ поддерживают российского президента Владимира Путина, агрессию против Украины и даже удары по гражданским объектам в соседней стране. "В этих условиях было бы полным провалом наших собственных служб безопасности и угрозой для безопасности наших граждан, если бы эти службы не уделяли повышенного внимания русской общине, проживающей в нашей стране", - сказала пресс-секретарь Павела.

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