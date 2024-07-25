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Назначен новый командующий военно-воздушными силами России

Олег Соколенко
25 июля 2024 г.

Генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша СБУ ранее обвинила в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры Украины. Генерал-майор Сергей Кувалдин стал командующим дальней авиацией РФ.

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Российский дальний бомбардировщик Ту-22M3
Российский дальний бомбардировщик Ту-22M3Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/picture alliance

Новым командующим Военно-воздушными силами РФ назначен генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, ранее командовавший дальней авиацией России. Сообщение об этом было размещено в среду, 24 июля, на сайте министерства обороны РФ.

Кобылаш родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба ВС РФ. В январе 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила ему подозрение в обстреле гражданских объектов Украины, заявив, что собрала соответствующие доказательства.

Дальнюю авиацию России вместо Кобылаша возглавил генерал-майор Сергей Кувалдин. В состав дальней авиации РФ входят стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Все они неоднократно использовались для нанесения ударов по территории Украины.

ФСБ заявляла о попытке угнать бомбардировщик РФ в Украину

19 апреля Минобороны РФ признало факт крушения в Ставропольском крае самолета Ту-22М3. Воздушные силы ВСУ утверждают, что российский бомбардировщик был уничтожен их зенитчиками с использованием данных, предоставленных Главным управлением разведки (ГУР) МО Украины.

8 июля ФСБ России заявила о предотвращении угона в Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3 - эту операцию якобы готовили с участием спецслужб НАТО. В Киеве не прокомментировали эти утверждения.

 

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