ФСБ заявила о попытке угнать бомбардировщик РФ в Украину

Спецслужба РФ утверждает, что предотвратила угон в Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который якобы готовили с участием спецслужб НАТО.

ФСБ утверждает, что украинские спецслужбы готовили угон российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-22М3. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России", - цитируют российские СМИ заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник, 8 июля.

Как указано в пресс-релизе, "украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине". ФСБ обвиняет "спецслужбы НАТО" в причастности к подготовке этой операции.

"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное", - говорится далее в пресс-релизе ФСБ.

Украинская сторона на момент публикации не дала официальных комментариев относительно этих заявлений.

"Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами, носитель ядерных и обычных бомб и ракет", - напоминает агентство ТАСС.

Не первое подобноее сообщение ФСБ

Летом 2022 года ФСБ уже сообщала о предотвращении похожей операции украинских спецслужб. Тогда, по данным спецслужбы, сотрудники украинской военной разведки якобы "пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков". По информации телеканал "Россия-24", украинская разведка намеревалась получить самолёты Су-24, Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22 М3.

Угон вертолета Ми-8 в Украину

В августе 2023 года российский военный пилот Максим Кузьминов угнал в Украину вертолет Ми-8. Вместе с ним на борту находились второй плот и бортовой механик. Они отказались переходить на сторону Украины и были убиты, писали СМИ.

В октябре 2023 года на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, посвященный Кузьминову, где люди, представившиеся бойцами спецназа Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) рассказали, что он "не доживет до суда". В феврале 2024 года Кузьминов был найден мертвым в Испании.