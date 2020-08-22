Алексей Навальный в Берлине: российского оппозиционера приняла клиника "Шарите"

В пятницу днем Яка Бизиль с трудом держался на ногах после бессонной ночи, но не терял чувства юмора. "Да, ждем других, может из этого можно сделать бизнес", - шутил он в ответ на вопрос о том, не пора ли берлинскому фонду Cinema for Peace, который он возглавляет, открывать авиакомпанию для транспортировки отравленных оппозиционеров из России.

Горькая шутка: ведь за последние два года фонд второй раз экстренно вывозит из России инакомыслящих с симптомами тяжелого отравления. В сентябре 2018-го это был Петр Верзилов, в августе 2020-го - крупный оппозиционный российский деятель Алексей Навальный.

Навальный доставлен в Берлин чартером медицинской авиации

В 8.45 по местному времени после почти пяти часов в воздухе лайнер частной немецкой авиакомпании FAI Aviation Group с

Прибытие Алексея Навального в Берлин

Навальным на борту приземлился в аэропорту Тегель в западной части Берлина и зарулил на стоянку в военной зоне летного поля - туда, где паркуются правительственные самолеты (в Германии правительственный флот находится в собственности министерства обороны).

Анонсированная на сайте Flightradar24 (онлайн-сервис по отслеживанию гражданских воздушных судов в режиме реального времени) посадка в другом аэропорту Берлина - Шенефельд, была, по данным источников газеты Bild, отвлекающим маневром немецких спецслужб.

К этому времени полиция оцепила главный корпус клиники "Шарите" в центре города, попросив журналистов покинуть территорию больницы.

Однако прошло больше часа, прежде чем врачи смогли перенести Навального с борта самолета в специально оборудованный реанимобиль с номерными знаками бундесвера - это, впрочем, стандартная ситуация для пациентов, прибывающих в Германию из-за границы, в частности, с диагнозом COVID-19. Реанимобиль бундесвера - это полностью оборудованная палата интенсивной терапии на колесах.

В 10.19 по местному времени колонна в сопровождении кортежа мотоциклистов, сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и нескольких машин "скорой" прибыла к “Шарите”. Кортеж из мотоциклистов, как правило, сопровождает в Берлине только высокопоставленных зарубежных политиков; в машинах сопровождения очевидцы заметили людей в военной форме.

Официальное заявление клиники "Шарите"

Спустя 20 минут клиника официально подтвердила прибытие пациента из России, сообщив, что врачи смогут прокомментировать ситуацию лишь после завершения всесторонних диагностических исследований и консультаций с родственниками пациента. “Исследования займут некоторое время, мы просим терпения”, - обратилась пресс-служба “Шарите” к журналистам.

Между тем полиция сняла оцепление, и у входа в главное здание собралось несколько десятков журналистов. Сотрудники больницы вынесли толпе репортеров пачку одноразовых медицинских масок, но никаких комментариев не последовало.

Вышедший к журналистам депутат Европарламента Сергей Лагодинский прокомментировал задержку вылета из Омска так: “По западным меркам это абсурдная ситуация - речь идет о здоровье человека, а мы потеряли день или два, которые были важны”.

Ничего нового о состоянии Алексея Навального он сообщить не смог.

Позднее к журналистам вышел глава фонда Cinema for Peace Яка Бизель, сказавший, что Навальный по-прежнему находится в тяжелом состоянии и что, по словам врачей, экстренная посадка и госпитализация в Омске спасли ему жизнь. По его данным, несколько стран предложили Навальному политическое убежище.

В заявлении, опубликованном в Facebook, фонд Cinema for Peace подчеркнул, что никак не связан с российской политикой и что чартер для Навального был организован по просьбе Петра Верзилова. С Pussy Riot берлинский фонд связан давно - первое выступление группы после освобождения из мест лишения свободы прошло на гала-вечере фонда в Берлине. Позднее Cinema for Peace занимался промоушеном Pussy Riot в США.

На момент сдачи этого текста комментариев о состоянии политика от его родственников получить не удалось.

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Смотреть видео 09:04 Поделиться Эксклюзив DW: В. Кара-Мурза о госпитализации Навального Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3hJwJ Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального (21.08.2020)