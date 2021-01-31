 Юлия Навальная не приняла извинения блогера Артемия Лебедева | Новости из Германии о России | DW | 28.02.2021

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Россия

Юлия Навальная не приняла извинения блогера Артемия Лебедева

Ранее Артемий Лебедев сообщил, что у жены Алексея Навального есть немецкое гражданство, а позже признал, что это.ложная информация.

Юлия Навальная

Юлия Навальная

Жена политика Алексея Навального ответила на извинения дизайнера и блогера Артемия Лебедева, который ранее опубликовал недостоверную информацию о том, что она якобы имеет гражданство ФРГ. "Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести,… а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся", - написала Юлия Навального в Instagram в воскресенье, 28 февраля.

По ее словам, Лебедев "умудрился солгать даже в своем извинении", когда связал публикацию фейка с избранием Навальной "пути публичности". "На самом деле вы опубликовали его, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену. Не льстите себе, нет у вас чести и не было", - указала она.

Лебедев опубликовал копию "немецкого удостоверения" Навальной

Два дня назад Артемий Лебедев сообщил в своем Telegram-канале о наличии у Юлии Навальной гражданства Германии и в качестве доказательства опубликовал фотографию ее предполагаемого удостоверения личности. "Оказывается, у Юлии Навальной немецкое гражданство. Фантастиш! С таким багажом в первые леди обычно не пускают. Значит, и не собирались. Документ выдан в 2019 году", - написал Лебедев и призвал издание "Медуза" прокомментировать эти сведения. В ответ "Медуза" указала, что этот фейк легко разоблачить с помощью поиска картинок в Google: использованная на "документе" фотография на самом деле была сделана для издания "Афиша".  

После этого Лебедев дописал в посте, что это фейк, а затем извинился перед Навальной. "Вы оказались в этой истории потому, что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне", - написал он.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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