 НАТО призвала к срочному расследованию захвата самолета в Минске | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.05.2021

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Мир

НАТО призвала к срочному расследованию захвата самолета в Минске

НАТО решительно осудила принудительную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, а также ареста Романа Протасевича и его подруги и призвала к их немедленному и безоговорочному освобождению.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений НАТО - заявил о решительном осуждении принудительной посадки в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс 23 мая, а также снятия с борта самолета и ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. "Этот недопустимый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации, и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа", - отмечается в заявлении, опубликованном пресс-службой НАТО в среду, 26 мая. 

В документе подчеркивается, что альянс поддерживает призывы к срочному и независимому расследованию происшествия, "в том числе со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО)".

Североатлантический совет также заявил, что поддерживает меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент.

НАТО призвала немедленно освободить Протасевича и Сапегу

Задержание Романа Протасевича в НАТО назвали "посягательством на принципы политического инакомыслия и свободы прессы". В альянсе призвали Беларусь "уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок", а также немедленно и безоговорочно освободить Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

В заявлении выражена также солидарность НАТО с Латвией в связи с "необоснованной" высылкой латвийских дипломатов из Беларуси.

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    Автор: Александра Елкина


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