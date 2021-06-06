 НАТО опасается укрепления связей России и Китая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.06.2021

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Мир

НАТО опасается укрепления связей России и Китая

В альянсе считают "новой опасностью" интенсивное сотрудничество между Москвой и Пекином в политической и военной сферах, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Усиление политического и военного сотрудничества России и Китая представляет собой "новую опасность" для НАТО и угрозу многополярности мира. Такое мнение высказал генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете La Reppublica, опубликованном во вторник, 8 июня.

"В последнее время Россия и Китай тесно сотрудничают как в политической, так и в военной сфере. Это - новое изменение и серьезный вызов для НАТО. На горизонте - новая опасность", - подчеркнул Столтенберг в беседе с итальянскими журналистами. При этом генеральный секретарь НАТО обратил внимание на то, что Москва и Пекин все чаще координируют свою работу в таких международных организациях, как ООН.

"Кроме того, обе страны проводят совместные военные учения и тренировочные полеты истребителей на дальние расстояния, а также учения на море. В тоже время Россия и КНР ведут интенсивный обмен опытом использования систем вооружений и практик по контролю за интернетом", - добавил Йенс Столтенберг.

14 июня в Брюсселе должен пройти саммит НАТО, на котором будет присутствовать и президент США Джо Байден. 11 июня американский лидер начинает свое европейское турне с саммита стран "большой семерки" в Великобритании, 16 июня он собирается встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

НАТО готова отразить угрозы из Москвы и Минска

По словам Столтенберга, НАТО не считает Китай "врагом", однако учитывает, что Пекин не разделяет ценности альянса - "не верит в демократию, свободу слова и СМИ". Что касается России, то в отношении нее НАТО придерживается двойного подхода - "сдерживание и диалог", отметил норвежский политик.

Комментируя ситуацию в Беларуси, с которой граничат три страны-члена альянса: Литва, Латвия и Польша, Столтенберг отметил, что НАТО будет сохранять бдительность. "В случае необходимости мы, конечно же, будем готовы защитить каждого члена НАТО от любых угроз со стороны Минска и Москвы", - резюмировал он.

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    Автор: Александра Елкина


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