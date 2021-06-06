НАТО опасается укрепления связей России и Китая

"В последнее время Россия и Китай тесно сотрудничают как в политической, так и в военной сфере. Это - новое изменение и серьезный вызов для НАТО. На горизонте - новая опасность", - подчеркнул Столтенберг в беседе с итальянскими журналистами. При этом генеральный секретарь НАТО обратил внимание на то, что Москва и Пекин все чаще координируют свою работу в таких международных организациях, как ООН.
"Кроме того, обе страны проводят совместные военные учения и тренировочные полеты истребителей на дальние расстояния, а также учения на море. В тоже время Россия и КНР ведут интенсивный обмен опытом использования систем вооружений и практик по контролю за интернетом", - добавил Йенс Столтенберг.
14 июня в Брюсселе должен пройти саммит НАТО, на котором будет присутствовать и президент США Джо Байден. 11 июня американский лидер начинает свое европейское турне с саммита стран "большой семерки" в Великобритании, 16 июня он собирается встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.
НАТО готова отразить угрозы из Москвы и Минска
По словам Столтенберга, НАТО не считает Китай "врагом", однако учитывает, что Пекин не разделяет ценности альянса - "не верит в демократию, свободу слова и СМИ". Что касается России, то в отношении нее НАТО придерживается двойного подхода - "сдерживание и диалог", отметил норвежский политик.
Комментируя ситуацию в Беларуси, с которой граничат три страны-члена альянса: Литва, Латвия и Польша, Столтенберг отметил, что НАТО будет сохранять бдительность. "В случае необходимости мы, конечно же, будем готовы защитить каждого члена НАТО от любых угроз со стороны Минска и Москвы", - резюмировал он.
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Интеграция в Европу
Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
Программа ЕС "Восточное партнерство"
В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.
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"Восточное партнерство" двух скоростей
В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.
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Кому нужна виза в ЕС
Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.
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Интеграция в НАТО
Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств