 НАТО намерена расширять сотрудничество с Молдовой | Новости из Германии о Европе | DW | 06.01.2021

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Европа

НАТО намерена расширять сотрудничество с Молдовой

В телефонном разговоре с президентом Молдовы Майей Санду генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приверженность альянса сотрудничеству с этой страной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

НАТО сохраняет приверженность сотрудничеству с Молдовой и намерена продолжать оказывать этой стране поддержку в модернизации ее институтов, отвечающих за оборону и безопасность. Об этом заявил во вторник, 5 января, генсек альянса Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter по итогам телефонного разговора с президентом Молдовы Майей Санду, в ходе которого он поздравил политика с избранием.

В свою очередь, Майя Санду сообщила в соцсети Facebook, что она поблагодарила Столтенберга за многолетнюю поддержку и партнерство НАТО с Республикой Молдова, в том числе за предоставление помощи в виде медицинского оборудования для предотвращения распространения COVID-19.

При этом политик отметила, что благодаря сотрудничеству с НАТО Молдова, кроме прочего, смогла инициировать реформу сектора безопасности и начать процесс модернизации Национальной армии.

Поездка Майи Санду в Киев и Брюссель

Майя Санду вступила в должность президента Молдовы 24 декабря 2020 года. Согласно конституции, Молдова является нейтральным государством, однако сотрудничает с НАТО в рамках Индивидуального плана партнерства. 

Ожидается, что 12 января Майа Санду отправится в Киев. Это будет ее первая официальная зарубежная поездка на посту главы государства. После этого политик собирается в Брюссель. Посетит ли она при этом расположенную там штаб-квартиру НАТО, пока неизвестно.

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    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 17:08

Президент Молдовы Майя Санду о плане для Приднестровья, российских военных и поздравлении от Путина

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