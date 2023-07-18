Моббинг и страх за кулисами. Правда вышла наружу?

Согласно нерепрезентативному опросу, 90 процентов работников немецких театров сталкивались со злоупотреблением властью. Но смогут ли кодексы поведения повлиять на эту ситуацию? И насколько надежны данные опроса?

Театр имени Максима Горького (GOЯKI - Das Maxim Gorki Theater) в центре Берлина - самый маленький государственный театр города: зал вмещает не более 440 зрителей. Однако именно за этим театром закрепилась репутация альтернативного, экспериментального культурного учреждения немецкой столицы.

Сегодня здесь объединились артисты, режиссеры и кураторы "в изгнании". В прошлом году на сцене этого театра режиссер Максим Диденко превратил монологи-обращения к суду женщин, которых судили по политическим мотивам в последние годы в России, в пронзительный спектакль "Последнее слово" - о бесформенной маскулинности. "В мире ужасно, невыносимо много насилия. А я не хочу насилия. Ни в какой форме. Ни учительских рук в трусах школьниц, ни кулаков пьяного отца семейства на телах жен и детей", - говорила одна из героинь этой постановки.

Тем более удивительно, что в театре с таким репертуаром , возможно, были случаи #MeToo.

Скандал уже был

В 2021 году знаменитый театр накрыла черная туча: некоторые высокопоставленные коллеги, в том числе генеральный директор Шермин Лангхофф (Shermin Langhoff), были обвинены в издевательствах, моббинге и злоупотреблении властью, а также в создании "климата страха". Дело даже дошло до судебных исков.

В свою очередь руководство театра, находящегося на госфинансировании, пообещало серьезно отнестись к обвинениям и, если будет необходимо, добиться изменений. Однако последнее исследование, проведенное немецкой общественно-правовой медиакомпанией ARD, показало, что 90 процентов участников анонимного нерепрезентативного опроса, включая бывших и нынешних сотрудников Театра Максима Горького, по всей видимости, продолжают сталкиваться с проблемой злоупотребления властью. В основном респонденты рассказывали о словесных оскорблениях, но, кроме того, стало известно и о нескольких случаях предполагаемого физического и сексуального насилия.

Театр имени Максима Горького в Берлине Фото: J. Hildebrandt/imageBROKER/picture alliance

Исследование не научное, но проблемы серьезные

Руководство театра усомнилось в репрезентативности опроса, отметив, что он был проведен анонимно и без независимой проверки фактов. Однако, по данным Объединения немецких сценических деятелей (GDBA), крупнейшего профсоюза немецких театров, проблемы, выявленные в ходе опроса, вполне реальны.

"Мы очень серьезно относимся к опросу. Чтобы было ясно: это не научное исследование, и в самом опросе четко указывается, что его результаты не являются репрезентативными. Но это не делает их менее значимыми, - так прокомментировал ситуацию Лорен Шуббе (Lauren Schubbe), секретарь Объединения в беседе с DW. - Исследования ARD показывают, что сотни театральных работников почувствовали необходимость высказаться и потратить время на рассказ о своем опыте, связанном со злоупотреблениями властью в театрах. Так были подготовлены 400 подробных отчетов о конкретных случаях".

В качестве одной из причин, почему сегодня люди готовы более открыто обсуждать эту тему, Шуббе назвал хорошо зарекомендовавшее себя движение #MeToo. "Однако это не значит, что раньше злоупотреблений в театре было меньше, - добавляет он. – Наоборот. Но уже предприняты первые меры по противодействию этому, и они уже приносят результаты".

Могут ли помочь кодексы поведения?

В последние десятилетия, особенно после разразившихся скандалов и появления международного движения #MeToo, многие театры взяли на вооружение так называемые Кодексы поведения. Насколько они эффективны, сказать трудно. "Но с этой ситуацией нельзя смириться. Вопрос в том, как действовать дальше. И мой ответ: путь, по которому поэтапно шли работники сцены с 2018 года, должен быть последовательно продолжен", - считает Клаудиа Шмиц (Claudia Schmitz), директор Немецкого сценического союза (DBV), представляющего 430 немецких театров. В частности, имеется в виду Кодекс 2018 года, который был обновлен в 2021 году и принят многими театрами.

Например, берлинский театр "Фольксбюне" (Volksbüne), тоже финансируемый государством. Его представители рассказали в беседе с DW, что совет по персоналу театра и уполномоченная по правам женщин регулярно проводят заседания рабочей группы, ответственной за Кодекс поведения, и на них обязательно приглашаются женщины. Это открытая группа, состоящая из сотрудников Volksbüne, целью которой является создание и поддержание рабочей среды, свободной от моббинга, домогательств и превышения полномочий со стороны коллег.

Сцена из постановки "Одиссея" на сцене берлинского театра Volksbuehne Фото: Eventpress Hoensch/picture alliance

Не просто бумажка

Клаудиа Шмиц уверена, что такие программы могут сработать: "Это не просто бумажка от союза, это выражение мнения всех его членов, включая руководителей театров и директоров, которые несут ответственность за то, чтобы театр был местом, свободным от страха, чтобы со стороны тех, кто имеет власть, не было дискриминации или нарушений". По ее мнению, новое поколение, возглавляющее некоторые театры, может помочь в реализации этих кодексов поведения.

В то же время эти кодексы так и останутся "беззубыми", если они не будут подкреплены конкретными, обязательными к исполнению, мерами. Сюда относится, например, предоставление консультаций, четко прописанная процедура рассмотрения жалоб и порядок применения санкций за нарушения. "Чтобы добиться фундаментальных улучшений, нам также необходимо проанализировать, что именно способствует злоупотреблению властью в театрах, а затем изменить эти структуры", - считает Лорен Шуббе.

Проблема: срок действия контрактов

Одна из проблем, поднятых респондентами, связана со сроком действия контрактов: то, что они подписываются или продлеваются только на несколько сезонов. Это делает работников, у которых визы или право на проживание в стране связаны с их работой, более уязвимыми для злоупотреблений. Опасаясь потерять контракт, который зачастую является их единственным средством к существованию, они предпочитают молчать.

Спор по этому вопросу между Объединением немецких сценических деятелей, представляющим интересы работников, и Немецким сценическим союзом, выступающим на стороне за работодателей, продолжается до сих пор. Последние переговоры состоялись в июне, но закончились безрезультатно. В настоящее время немецкие театры, как и все другие отрасли искусства, испытывают трудности в восстановлении после пандемии, а также в связи с общим ростом цен.

Дополнительная информация: перед публикацией DW связалась с Театром имени Максима Горького по поводу этого отчета. Однако там из-за летнего перерыва не смогли предоставить никаких комментариев.

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