NASA выбрало еще три компании для разработки космических станций

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выделит трем американским частным компаниям миллионы долларов на разработку коммерческих космических станций. Компании Blue Origin, Nanoracks, и Northrop Grumman получили контракты на 130 млн, 160 млн и 125,6 млн долларов соответственно, сообщается в пресс-релизе NASA, опубликованном в четверг, 2 декабря.

Еще один договор - на 140 млн долларов - был ранее заключен с компанией Axiom Space. Эти контракты "позволят США обеспечить непрерывное присутствие человека на низкой околоземной орбите", сказал директор подразделения коммерческих полетов NASA Фил Макалистер.

Американское космическое ведомство все чаще обращается к частному сектору для создания оборудования, производством которого оно когда-то занималось само, чтобы сократить расходы и сосредоточиться на своих амбициозных целях, включая строительство обитаемых баз на Луне и подготовку пилотируемого полета на Марс, отмечает агентство AFP.

NASA надеется, что коммерческие космические станции в будущем заменят Международную космическую станцию (МКС), которую планируется вывести из эксплуатации к концу текущего десятилетия.

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