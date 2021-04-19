Марсоход Perseverance: первая попытка забора грунта не удалась

Первая попытка марсохода Perseverance ("Настойчивость") взять грунт с поверхности планеты закончилась неудачей. Данные, переданные аппаратом на Землю, показывают, что долото для керна и ударное сверло сработали как положено, однако материала в контейнере для образцов не оказалось, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в пятницу, 6 августа.

Команда миссии допускает, что причиной с большей степенью вероятности является сдвиг породы при бурении, а не неполадки оборудования. Специалисты NASA в ближайшие дни изучат полученные данные и проведут дополнительную диагностику.

Аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса у кратера Езеро 18 февраля. В рамках миссии NASA "Марс 2020" он будет искать воду и признаки жизни под поверхностью планеты, а также собирать камни и образцы грунта. Ожидается, что контейнеры с полученным материалом будут доставлены на Землю в течение следующих 10 лет. NASA в ходе миссии провело серию полетов управляемого с Земли аппарата Ingenuity ("Изобретательность")

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