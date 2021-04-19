 Марсоход Perseverance: первая попытка забора грунта не удалась | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Марсоход Perseverance: первая попытка забора грунта не удалась

Долото для керна и ударное сверло на марсоходе Perseverance сработали как положено, но контейнер для собранного грунта оказался пуст, объяснило NASA. Специалисты допускают сдвиг породы при бурении.

Результат бурения на поверхности Марса и тень марсохода Perseverance

Результат бурения на поверхности Марса

Первая попытка марсохода Perseverance ("Настойчивость") взять грунт с поверхности планеты закончилась неудачей. Данные, переданные аппаратом на Землю, показывают, что долото для керна и ударное сверло сработали как положено, однако материала в контейнере для образцов не оказалось, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в пятницу, 6 августа.

Команда миссии допускает, что причиной с большей степенью вероятности является сдвиг породы при бурении, а не неполадки оборудования. Специалисты NASA в ближайшие дни изучат полученные данные и проведут дополнительную диагностику.

Аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса у кратера Езеро 18 февраля. В рамках миссии NASA "Марс 2020" он будет искать воду и признаки жизни под поверхностью планеты, а также собирать камни и образцы грунта. Ожидается, что контейнеры с полученным материалом будут доставлены на Землю в течение следующих 10 лет. NASA в ходе миссии провело серию полетов управляемого с Земли аппарата Ingenuity ("Изобретательность") 

Смотрите также:

  • Infografik Mars Atmosphäre, russisch

    Все о Красной планете (инфографика)

    Суше самой сухой земной пустыни

    Кислорода на Марсе практически нет, зато много пыли и песка, которые разносят очень мощные ветра. Если когда-то на Марсе и была вода, то теперь ее поверхность суше любой пустыни на Земле.

  • Infografik Mars russisch

    Все о Красной планете (инфографика)

    Сутки длиннее, радиация выше

    Сутки на Марсе немного длиннее земных. А вот уровень радиации значительно выше. За день, проведенный на Красной планете, космонавт получил бы дозу облучения, равную годовой на Земле.

  • Infografik Mars russisch

    Все о Красной планете (инфографика)

    Нестабильная температура

    В хороший летний день на экваторе Марса может быть вполне приятная температура, скажем, 25 градусов по Цельсию. Но уже к вечеру она очень резко падает, до минус 80! А на полюсах могут быть и все минус 130.

  • Infografik Mars russisch

    Все о Красной планете (инфографика)

    Красная планета - одна из самых маленьких в Солнечной системе

    Помимо вдвое меньшей длины экватора, Марс намного легче Земли, его масса составляет всего одну десятую земной. К тому же масса Красной планеты сильно меняется в течение года в зависимости от таяния полярных шапок, состоящих из углекислоты.

  • Infografik Mars russisch

    Все о Красной планете (инфографика)

    Марс от Земли то далеко, то близко

    Планеты крутятся вокруг Солнца, поэтому расстояние от Земли до Марса сильно меняется. Когда Марс максимально близко подходит к Земле, то он становится самым ярким объектом ночного неба.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Контекст

SpaceX вместо "Союза": космические пути России и Запада расходятся?

Для полетов к МКС американцы и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, Россия планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника (15.07.2019)  

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)  

Также по теме

April 9, 2021 - Mars Surface - NASA's Ingenuity helicopter unlocked its blades, allowing them to spin freely, on April 7, 2021, the 47th Martian day, or sol, of the mission. This image was captured by the Mastcam-Z imager aboard NASA's Perseverance Mars rover on the following sol, April 8, 2021. NASA's Ingenuity Mars Helicopter is two days away from making humanity's first attempt at powered, controlled flight of an aircraft on another planet. If all proceeds as planned, the 4-pound (1.8-kg) rotorcraft is expected to take off from Mars' Jezero Crater Sunday, April 11th hovering 10 feet above the surface for up to 30 seconds. (Credit Image: © NASA/JPL-Caltech/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com

Беспилотник Ingenuity совершил первый полет на Марсе 19.04.2021

В NASA сообщили об успешном полете "марсианского" вертолета, доставленного на Красную планету марсоходом Perseverance.

In this image made available by NASA, the Mars Ingenuity helicopter hovers above the surface of the planet during its second flight on Thursday, April 22, 2021. (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS via AP)

Американский "марсолет" Ingenuity ставит новые рекорды 26.04.2021

В ходе третьего полета аппарат Ingenuity достиг скорости в 2 метра в секунду и удалился от марсохода Perseverance на 50 метров, сообщили в NASA.

This NASA photo released on February 22, 2021 shows the Navigation Cameras, or Navcams, aboard NASAís Perseverance Mars rover captured in this view of the roverís deck on February 20, 2021. - This view provides a good look at PIXL (the Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry), one of the instruments on the roverís stowed arm. A key objective for Perseverance's mission on Mars is astrobiology, including the search for signs of ancient microbial life. The rover will characterize the planet's geology and past climate, pave the way for human exploration of the Red Planet, and be the first mission to collect and cache Martian rock and regolith(broken rock and dust). (Photo by Handout / NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /NASA/JPL-Caltech/HANDOUT - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Jenoptik: Как и что видят немецкие глаза марсохода Perseverance 26.02.2021

Небывалое качество передаваемых с Марса на Землю изображений обеспечивают линзы немецкой фирмы Jenoptik, установленные на камерах марсохода Perseverance. Интервью DW с главой представительства Jenoptik в США.

Реклама

Самые читаемые

Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко  

Белорусские спортсмены о своем отъезде: "После Олимпиады за нами бы пришли"  

Коронавирус: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?  