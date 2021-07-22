Киев будет настаивать на санкциях против "Северного потока - 2"

Украина продолжит настаивать на санкциях против проекта "Северный поток - 2", заявил глава правления концерна "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в пятницу, 23 июля, в Вашингтоне. По его словам, Сделка США и Германии об урегулировании их спора вокруг строительства газопровода не решает проблемы и вызовы, связанные с безопасностью Украины.

До тех пор, пока Кремль не откажется от использования газа в качестве геополитического оружия, американские санкции против Nord Stream AG и других ключевых участников данного проекта должны сохраняться, подчеркнул он.

В "Нафтогазе" сообщают о поддержке позиции Киева в Конгрессе США

Витренко также указал на значительную поддержку позиции Украины среди американских конгрессменов и сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о которой свидетельствуют его переговоры в Вашингтоне. По его словам, американские парламентарии разделяют опасения Украины, поскольку "Северный поток - 2" (СП-2) представляет серьезную угрозу безопасности Украины и всему мировому порядку, приносит коррупцию в ЕС и разделяет Европу.

Глава "Нафтогаза" также подтвердил, что проблема "Северного потока - 2" будет обсуждаться во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского, который состоится 30 августа. "Надеемся и ожидаем, что эта встреча принесет положительные результаты", - приводятся слова Витренко в пресс-релизе концерна.

Киев просит консультаций с ЕС по "Северному потоку - 2"

23 июля стало также известно, что Украина подала заявку о проведении консультаций на уровне ЕС в связи с заключением сделки Германии и США об урегулировании их конфликта вокруг "Северного потока - 2". Получение данного запроса подтвердила представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

По ее словам, запрос Киева основывается на статьях 274 и 338 Соглашения об ассоциации с ЕС. Среди прочего, они закрепляют обязанность сторон в случае необходимости проводить консультации и согласовывать шаги в вопросах развития инфраструктуры магистральных газопроводов. Кроме того, соглашение предписывает сотрудничество сторон в вопросах газовой торговли и безопасности поставок.

Представитель брюссельского ведомства указала, что заявка будет рассмотрена и Киев получит на нее ответ в надлежащее время.

Сделка Германии и Соединенных Штатов

21 июля стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг газопровода "Северный поток - 2". В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет.

ФРГ обязуется предоставить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере более 200 миллионов евро. Около 70 миллионов евро будет направлено на реализацию двусторонних проектов в сфере энергетики. США и Германия также создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить финансирование инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Кроме того, Берлин обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.

Одновременно Германия гарантируют, что будут в полной мере соблюдать параметры Третьего энергетического пакета ЕС в ситуации с "Северным потоком - 2". "Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, Центральной и Восточной Европы, в частности, поддерживаем ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС. Они касаются диверсификации и безопасности поставок", - говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. ФРГ подчеркивает, что будет соблюдать "букву и дух" Третьего энергетического пакета в том, что касается части "Северного потока", находящегося под юрисдикцией Германии.

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