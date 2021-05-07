Нацистский "колизей" в Нюрнберге отдадут ценителям оперы?

Это монументальное здание на "Территории партийных съездов НСДАП" (Reichsparteitagsgelände) в баварском Нюрнберге известно во всем мире по документальным фильмам о национал-социализме. "Зал собраний", или Дворец съездов (Kongresshalle), напоминающий римский Колизей и рассчитанный на 50 тысяч мест, был одной из главных трибун Гитлера, с 1933 по 1938 годы здесь проводились общегерманские партийные мероприятия. Сегодня "Территория партийных съездов НСДАП" - это большой музей под открытым небом. Но не исключено, что вскоре здесь разместятся помещения нюрнбергского оперного театра. По крайней мере так планирует городской совет. С чем это связано и какую реакцию вызывает?

Опасения историков в связи с планами в Нюрнберге

Возведенное в 1905 году здание Оперного театра в центре Нюрнберга срочно нуждается в капитальном ремонте. Оно больше не соответствует стандартам пожарной безопасности, протекает крыша, нарушена акустика. Ремонтные работы займут несколько лет, поэтому на это время необходимо найти временное пристанище для театра и его 650 работников. Три партии, составляющие большинство в городском совете - Христианско-демократический союз (ХДС), социал-демократы (СДПГ) и "зеленые", - решили, что фойе, помещения для репетиций, мастерские, гримерные и офисы можно было бы разместить в "Зале собраний". А для главной и малой сцен, а также зрительного зала возвести новую постройку - например, во внутреннем дворе Дворца съездов, там, где маршировали войска CC и штурмовики. Другой вариант - построить перед "колизеем" новое здание. План строительства должен быть готов к весне 2022 года, но сама идея уже активно обсуждается.

Чудовищный колосс, служивший нацистам для демонстрации своей власти, сегодня является символом их мании величия и провала. Именно поэтому такое предложение городского совета стало предметом резкой критики. "Меня беспокоит, что такое здание хотят превратить в шикарный культурный центр", - говорит директор центра документации НСДАП Флориан Дирль (Florian Dierl) в интервью информационному агентству dpa. Музей расположен в северном крыле "Зала конгрессов". Дирль не против культурных мероприятий по соседству, но боится, что функция этого места памяти будет размыта.

Cъезд НСДАП, 1933 год, Нюрнберг

И он не единственный, у кого вызывают неприятие планы городского совета. Общественное объединение "Geschichte für alle" ("История для всех") особенно возражает против переустройства внутреннего двора. Уже более 100 групп провел по нему с экскурсиями представитель объединения Паскаль Мецгер (Pascal Metzger), и каждый раз он наблюдал одно и то же: "Когда люди сюда заходят, они ощущают воздействие архитектуры".

Монументальная постройка должна была передавать никчемность индивидуума, уравнивание масс и исключение инакомыслящих. Это сильнее всего ощущается именно во внутреннем дворе "подковы". В общественной организации опасаются того, что размещение в нем временной постройки для театра ослабит эффект. Если снаружи "Зал собраний" с огромными арками и гранитной облицовкой выглядит удручающе и давяще, то с внутренней стороны видно, что строительство закончить не удалось, - и в этом тоже символизм несостоятельности нацистской идеологии.

В чем политики видят преимущества

Для Паскаля Мецгера "Зал собраний" является каменным свидетелем прошлого, значение которого возрастает по мере того, как все меньше очевидцев событий "третьего рейха" остается в живых. Историк Александер Дреколл (Alexander Drecoll) входит в научный совет этого места памяти и указывает на то, что любое вмешательство в архитектуру здания будет вторжением в исторический источник. Он хотел бы, чтобы городских жителей активнее привлекали к дискуссии, а не принимали поспешных и непродуманных решений.

Дворец съездов НСДАП - сегодня место памяти о преступлениях национал-социалистов

На переустройство помещений на "Территории партийных съездов НСДАП" под новые театральные нужды планируется потратить около 100 миллионов евро, только на возведение сцены в смете предусмотрены 45 миллионов евро. Немногочисленные альтернативные варианты рассматривались, но оценивались еще дороже. В Христианско-демократическом союзе (ХДС) склоняются к тому, чтобы разместить новую постройку во внутреннем дворе "подковы" из прагматических соображений.

После реконструкции здания театра высвобожденные помещения можно будет использовать для художественных выставок независимого искусства. А заодно появится возможность отреставрировать крошащийся фасад "Зала собраний". "Зеленые" объясняют преимущества этого варианта его экологичностью: под возведение новой постройки не придется вырубать деревья в свободной зеленой зоне.

15 декабря городской совет Нюрнберга будет голосовать по этому вопросу. Несмотря на то, что большинство в нем выступают за временный переезд театра в это историческое место, единогласия по поводу конкретного участка пока нет. Ясно одно: размещение оперного театра на бывшей площадке для гигантских пропагандистских спектаклей нацистов не останется незамеченным во всем мире.

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Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Город партийных съездов Национал-социалистическая идеология с ее культом вождя нуждалась в зрительном воплощении. Для этой визуальной монументальности был выбран Нюрнберг, ставший "городом партийных съездов". Построить здесь грандиозный комплекс, воплотив мировоззрение "в камне", Гитлер поручил своему любимцу, архитектору Альберту Шпееру.

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады 70 тысяч зрителей На этой почтовой открытке времен "третьего рейха" - главная трибуна, так называемая "Трибуна Цеппелина". Перед ней выстраивались и маршировали участники массовых празднеств в дни съездов нацистской партии, которые проходили здесь с 1933 по 1938 годы. Длина трибуны - 360 метров, высота - 20 метров. Здесь могли разместиться до 70 тысяч человек.

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Нацистский вечный огонь Под главной трибуной - так называемый "Золотой зал", где принимали самых почетных гостей. Его потолок выложен орнаментом, главным элементом которого стало изображение свастики. Гигантские чаши, в которых горел "вечный огонь", располагались на башнях, обрамлявших "Трибуну Цеппелина". Их хорошо видно на предыдущем снимке. Одна из чаш стоит сейчас в "Золотом зале", который является частью экспозиции.

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады На Марсовом поле А это парад на Марсовом (Мартовском) поле, площадь которого составляла 12 футбольных полей. На снимке: рапортуют штурмовики СА. Их здесь - 100 тысяч человек. Эта демонстрация силы Гитлеру не понравилась. Прошло всего несколько недель - и в "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года он расправился с руководителями штурмовых отрядов и их популярным вождем Рёмом.

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Парад принимает "фюрер" С тех пор все парады принимал здесь только он, Гитлер - как во время Дня вермахта в 1936 году. "Фюреру" салютуют Геринг (приговорен к повешению на Нюрнбергском процессе, совершил самоубийство), адмирал Редер (отсидел после войны 10 лет), генерал-фельдмаршал Фрич и министр обороны "рейха" Бломберг (оба были отправлены в отставку Гитлером за то, что выступили против его милитаристских планов).

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Подготовка к войне На поле Цеппелина и Марсовом поле не только маршировали. Здесь устраивались настоящие театрализованные представления и даже учебные сражения.

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Бойцы трудового фронта Это не солдаты, - хотя на них тоже униформа. Это "бойцы трудового фронта", их оружие - лопаты. Нацистская партия не случайно называлась Национал-социалистической рабочей партией Германии. Именно на трудящихся она опиралась в начале своей деятельности, борясь с "буржуазной демократией".

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Обветшалая трибуна А вот что сейчас стало, например, с главной трибуной. Так она выглядела еще несколько лет назад. Потом ее отреставрировали, но здесь видно, что грандиозный комплекс, который нацисты возводили на века, строился на самом деле из недолговечных материалов. Колоннада трибуны уже в середине 1960-х угрожала рухнуть, поэтому ее снесли. А огромную каменную свастику над трибуной взорвали сразу после войны.

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Недостроенный Дворец съездов Дворец съездов (Kongresshalle) или Зал собраний, как его еще называют, отреставрировали в 1970-е годы. Это колоссальное здание, которое должно было достигать 70-метровой высоты, осталось незаконченным. Его реальная высота - меньше 40 метров. Дворец съездов НСДАП должен был закрывать колоссальный стеклянный купол без промежуточных опор, но он так и остался без крыши.

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Один стадион из четырех Так выглядит Дворец съездов и пруд Дутцендтайх с высоты птичьего полета. В нижнем углу - жилой микрорайон, построенный на бывшем Марсовом поле. На заднем плане - футбольный стадион (нацисты планировали целых четыре). В северной части Дворца располагается Документационный центр, организовавший виртуальные выставки, рассказывающие о бесславной истории Территории имперских съездов НСДАП.

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Символ недолговечности Внутреннюю кладку недостроенного Дворца съездов НСДАП оставили неоштукатуренной - как символ недолговечности "тысячелетнего рейха", просуществовавшего всего двенадцать лет.

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Автомобильные гонки в Нюрнберге Как только ни использовали бывшую Территорию партийных съездов НСДАП - поле Цеппелина, Марсово поле, главную трибуну - уже в наши времена! В 2004 году, например, здесь прошли автомобильные гонки. Ее участники должны были преодолеть, в общей сложности, 2300 километров. На гигантских площадях бывшей Территории партийных съездов это было "всего" 72 круга.

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады Рок в парке До пандемии коронавируса каждое лето с 2004 года на поле Цеппелина проходил один из крупнейших в Германии рок-фестивалей - "Рок в парке" (Rock am Park). В 2016 году, например, здесь выступали 80 рок-групп и сюда съехались более 70 тысяч зрителей. Почему "в парке"? Потому что озеро Дутцендтайх и его берега остаются одним из излюбленных мест отдыха жителей Нюрнберга - как это было до нацистов. Автор: Ефим Шуман

