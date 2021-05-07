Нацистский "колизей" в Нюрнберге отдадут ценителям оперы?

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В "третьем рейхе" здесь проводили партийные съезды НСДАП и аплодировали Гитлеру. Но вскоре на этой территории может разместиться оперный театр города Нюрнберга. Планы стали предметом резкой критики.
Это монументальное здание на "Территории партийных съездов НСДАП" (Reichsparteitagsgelände) в баварском Нюрнберге известно во всем мире по документальным фильмам о национал-социализме. "Зал собраний", или Дворец съездов (Kongresshalle), напоминающий римский Колизей и рассчитанный на 50 тысяч мест, был одной из главных трибун Гитлера, с 1933 по 1938 годы здесь проводились общегерманские партийные мероприятия. Сегодня "Территория партийных съездов НСДАП" - это большой музей под открытым небом. Но не исключено, что вскоре здесь разместятся помещения нюрнбергского оперного театра. По крайней мере так планирует городской совет. С чем это связано и какую реакцию вызывает?
Возведенное в 1905 году здание Оперного театра в центре Нюрнберга срочно нуждается в капитальном ремонте. Оно больше не соответствует стандартам пожарной безопасности, протекает крыша, нарушена акустика. Ремонтные работы займут несколько лет, поэтому на это время необходимо найти временное пристанище для театра и его 650 работников. Три партии, составляющие большинство в городском совете - Христианско-демократический союз (ХДС), социал-демократы (СДПГ) и "зеленые", - решили, что фойе, помещения для репетиций, мастерские, гримерные и офисы можно было бы разместить в "Зале собраний". А для главной и малой сцен, а также зрительного зала возвести новую постройку - например, во внутреннем дворе Дворца съездов, там, где маршировали войска CC и штурмовики. Другой вариант - построить перед "колизеем" новое здание. План строительства должен быть готов к весне 2022 года, но сама идея уже активно обсуждается.
Чудовищный колосс, служивший нацистам для демонстрации своей власти, сегодня является символом их мании величия и провала. Именно поэтому такое предложение городского совета стало предметом резкой критики. "Меня беспокоит, что такое здание хотят превратить в шикарный культурный центр", - говорит директор центра документации НСДАП Флориан Дирль (Florian Dierl) в интервью информационному агентству dpa. Музей расположен в северном крыле "Зала конгрессов". Дирль не против культурных мероприятий по соседству, но боится, что функция этого места памяти будет размыта.
И он не единственный, у кого вызывают неприятие планы городского совета. Общественное объединение "Geschichte für alle" ("История для всех") особенно возражает против переустройства внутреннего двора. Уже более 100 групп провел по нему с экскурсиями представитель объединения Паскаль Мецгер (Pascal Metzger), и каждый раз он наблюдал одно и то же: "Когда люди сюда заходят, они ощущают воздействие архитектуры".
Монументальная постройка должна была передавать никчемность индивидуума, уравнивание масс и исключение инакомыслящих. Это сильнее всего ощущается именно во внутреннем дворе "подковы". В общественной организации опасаются того, что размещение в нем временной постройки для театра ослабит эффект. Если снаружи "Зал собраний" с огромными арками и гранитной облицовкой выглядит удручающе и давяще, то с внутренней стороны видно, что строительство закончить не удалось, - и в этом тоже символизм несостоятельности нацистской идеологии.
Для Паскаля Мецгера "Зал собраний" является каменным свидетелем прошлого, значение которого возрастает по мере того, как все меньше очевидцев событий "третьего рейха" остается в живых. Историк Александер Дреколл (Alexander Drecoll) входит в научный совет этого места памяти и указывает на то, что любое вмешательство в архитектуру здания будет вторжением в исторический источник. Он хотел бы, чтобы городских жителей активнее привлекали к дискуссии, а не принимали поспешных и непродуманных решений.
На переустройство помещений на "Территории партийных съездов НСДАП" под новые театральные нужды планируется потратить около 100 миллионов евро, только на возведение сцены в смете предусмотрены 45 миллионов евро. Немногочисленные альтернативные варианты рассматривались, но оценивались еще дороже. В Христианско-демократическом союзе (ХДС) склоняются к тому, чтобы разместить новую постройку во внутреннем дворе "подковы" из прагматических соображений.
После реконструкции здания театра высвобожденные помещения можно будет использовать для художественных выставок независимого искусства. А заодно появится возможность отреставрировать крошащийся фасад "Зала собраний". "Зеленые" объясняют преимущества этого варианта его экологичностью: под возведение новой постройки не придется вырубать деревья в свободной зеленой зоне.
15 декабря городской совет Нюрнберга будет голосовать по этому вопросу. Несмотря на то, что большинство в нем выступают за временный переезд театра в это историческое место, единогласия по поводу конкретного участка пока нет. Ясно одно: размещение оперного театра на бывшей площадке для гигантских пропагандистских спектаклей нацистов не останется незамеченным во всем мире.
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