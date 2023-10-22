На выборах в Швейцарии побеждают правые консерваторы

На выборах депутатов Национального совета, а также 45 из 46 членов Совета кантонов в Швейцарии побеждает правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), набирающая 29 процентов голосов, сообщает агентство AFP со ссылкой на предварительные данные института изучения общественного мнения GFS Bern в воскресенье, 22 октября.

По итогам выборов ШНП набрала на 3 п.п голосов больше, чем в 2019 году, отмечает AFP. Правые консерваторы значительно опередили Социал-демократическую партию (СДП) с 17 процентами голосов. Партия Центра (ПЦ) и правоцентристская Свободная демократическая партия по предварительным данным набирают по 15 процентов голосов. Партия "зеленых" не смогла повторить свой успех на последних выборах в 2019 году и потеряла четыре процентных пункта, заняв пятое место с девятью процентами голосов, пишет AFP.

Избирательные участки закрылись в 12.00 (13.00 мск). При этом более 90 процентов участников выборов в Швейцарии обычно отдают голоса заранее, в ходе почтового голосования.

ШНП акцентировала предвыборную кампанию на ограничении миграции

Победившая Швейцарская народная партия основной акцент в своей предвыборной кампании делала на вопросе ограничения миграции, отмечает AFP. Другими лозунгами партии были война с "культурой отмены" и тем, что руководство ШНП называло "гендерным террором и пробудившимся безумием".

Кроме того, ШНП выступала против чрезмерного сближения с Евросоюзом, яростно защищала военный нейтралитет Швейцарии и заявляла, что Берн слишком отошел от этого принципа, поддерживая санкции ЕС в отношении России из-за ее вторжения в Украину.

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