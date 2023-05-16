На саммите СЕ создали реестр убытков Украины от агрессии РФ

О создании реестра убытков, причиненных РФ Украине, объявил Эмманюэль Макрон. Он призвал страны СЕ активно участвовать в ведении документации, чтобы привлечь Москву к ответственности.

В рамках саммита Совета Европы в Исландии был создан международный реестр убытков, причиненных Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом во вторник, 16 мая, объявил французский президент Эмманюэль Макрон. Он призвал все страны активно участвовать в ведении документации, с помощью которой Москву смогут привлечь к уголовной ответственности.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что новый реестр позволит странам Совета Европы совместно фиксировать ущерб, причиненный РФ, чтобы создать "необходимую основу для восстановления Украины". Международная база данных внесет ясность благодаря "общим данным", отметил Шольц.

Четвертый саммит лидеров 46 государств-членов Совета Европы (СЕ) началася 16 мая в столице Исландии Рейкъявике. Главная цель встречи - обсуждение ситуации, сложившейся на континенте в результате российской агрессии против Украины. О том, что во время саммита объявят о создании реестра убытков Украины от агрессии РФ, стало известно заранее. По мнению экспертов, это станет первым шагом для привлечения России к финансовой ответственности.

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