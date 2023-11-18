Саммит АТЭС в США: без единой позиции по Украине и Газе

В итоговой декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско нет упоминания войне РФ в Украине и операции Израиля против ХАМАС. Председательство АТЭС выпустило отдельное заявление с осуждением российской агрессии.

Члены форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на саммите в Сан-Франциско не смогли договориться о совместной позиции в отношении российского вторжения в Украину и военной операции Израиля в секторе Газа против террористической группировки ХАМАС. Данные пункты не были включены в текст итоговой декларации, опубликованной вечером в пятницу, 17 ноября.

Одновременно председательство АТЭС выпустило отдельное заявление, в котором указывается, что "большинство членов" форума резко осуждают российскую агрессию против Украины. Как отмечается в документе, участники саммита "обменялись мнениями" и о кризисе в секторе Газа, представив в этой связи "свои позиции". Некоторые главы государств и правительств при этом выступили против включения данных тем в итоговую декларацию, сославшись на экономический характер форума и его непригодность "для обсуждения геополитических вопросов", отмечается далее.

Члены АТЭС поддержали реформу ВТО

Вместе с тем члены АТЭС поддержали реформу Всемирной торговой организации (ВТО). "Мы привержены необходимой реформе ВТО для улучшения всех ее функций", - отмечается в заявлении. Лидеры стран АТЭС подтвердили их решимость "обеспечить свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и поддающуюся контролю торговую и инвестиционную среду".

Президент США Джо Байден, обращаясь 17 ноября к другим лидерам АТЭС, призвал их сотрудничать в сфере искусственного интеллекта и позаботиться о том, чтобы ИИ приносил перемены к лучшему, а не ограничивал права и потенциал работников.

Байден намерен укреплять связи внутри АТЭС

Одним из ключевых событий саммита стала встреча главы Белого дома с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября, целью которой было снижение напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, оказывающей негативное влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион.

После нее, выступая на саммите АТЭС, Байден заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион играет важную роль для экономики США, и Вашингтон намерен и дальше укреплять эти связи. По его словам, 60 процентов экспорта Соединенных Штатов приходится на государства - члены АТЭС, а американские предприятия являются крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в эти страны. Говоря об отношениях с Китаем, Байден подчеркнул, что для всего мира важна их стабильность, поэтому работа его администрации направлена не на дистанцирование экономики США от КНР, а на "снижение рисков и диверсификацию".

Россию представлял вице-премьер Оверчук

В саммите АТЭС, помимо США, участвовали представители еще 20 входящих в организацию стран. Россию на саммите представлял вице-премьер Алексей Оверчук, который включен в различные западные санкционные списки, в том числе Евросоюза, но не находится под санкциями США, в отличие от большей части высшего руководства РФ.

На суммарную долю государств-участников приходится 60 процентов мировой экономики и около 40 процентов населения планеты. В число членов АТЭС входят, помимо прочих, Япония, Малайзия и Индонезия. Целью группы является усиление экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет снижения торговых барьеров.

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