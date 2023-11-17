  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Байден объявил о намерении США укреплять связи внутри АТЭС

Александра Иванова
17 ноября 2023 г.

Работа Белого дома направлена не на дистанцирование экономики США от Китая, а на "снижение рисков и диверсификацию", подчеркнул американский лидер на саммите АТЭС.

https://p.dw.com/p/4Z0Gd
Выступление президента США Джо Байдена на саммите АТЭС в Сан-Франциско, 15 ноября 2023 года
Выступление Джо Байдена на саммите АТЭС в Сан-ФранцискоФото: Doug Mills/The New York Times/AP Photo/picture alliance

Азиатско-Тихоокеанский регион играет важную роль для экономики США, и Вашингтон намерен и дальше укреплять эти связи. Это следует из выступления президента США Джо Байдена перед руководителями крупнейших компаний на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономическкого сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в четверг, 16 ноября.

Как подчеркнул Байден, 60% экспорта США приходится на государства - члены АТЭС,  а американские предприятия являются крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в эти страны. В 2023 году инвестиции из США в экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая такие сферы, как технологии для выработки "зеленой" энергии, авиация и кибербезопасность, составили около 50 млрд долларов, приводит слова американского лидера агентство AP.

Экономические связи США с Китаем

Говоря об отношениях между США и Китаем, американский президент подчеркнул, что для всего мира важна их стабильность. По словам Байдена, работа его администрации направлена не на дистанцирование экономики США от Китая, а на "снижение рисков и диверсификацию". Накануне, 15 ноября, Джо Байден встретился в рамках саммита с председателем КНР Си Цзиньпином.

16 ноября во время рабочего обеда с лидерами стран АТЭС Байден рассказал также об усилиях его администрации, направленных на борьбу с изменением климата, повышение устойчивости развития экономики и улучшение инфраструктуры для выработки "зеленой" энергии в США. На ужине для делегаций АТЭС он призвал участников "использовать силу Тихого океана" для "будущего большего процветания и достоинства для всех".

Смотрите также:

США и Китай: лед растаял?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Готов ли Тайвань к войне с Китаем и смогут ли США защитить остров от агрессии КНР?

Готов ли Тайвань к войне с Китаем и смогут ли США защитить остров от агрессии КНР?

Власти Тайваня надеются, что КНР не будет атаковать остров, но все равно готовятся к возможному конфликту. Легко захватить Тайвань не получится, уверен глава его внешнеполитического ведомства Джозеф У. При этом в случае войны с КНР власти острова рассчитывают на поддержку США и стран Запада, включая военные поставки.
Конфликты4 сентября 2023 г.26:01 мин.
external

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

В США на рыбную продукцию из России наложили санкции. Рыбаки на Аляске надеялись на удачный сезон. Однако российский лосось не исчез с рынка США, его продолжают поставлять через третьи страны.
Экономика и бизнес12 октября 2022 г.02:33 мин.