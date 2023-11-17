Байден объявил о намерении США укреплять связи внутри АТЭС

Работа Белого дома направлена не на дистанцирование экономики США от Китая, а на "снижение рисков и диверсификацию", подчеркнул американский лидер на саммите АТЭС.

Азиатско-Тихоокеанский регион играет важную роль для экономики США, и Вашингтон намерен и дальше укреплять эти связи. Это следует из выступления президента США Джо Байдена перед руководителями крупнейших компаний на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономическкого сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в четверг, 16 ноября.

Как подчеркнул Байден, 60% экспорта США приходится на государства - члены АТЭС, а американские предприятия являются крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в эти страны. В 2023 году инвестиции из США в экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая такие сферы, как технологии для выработки "зеленой" энергии, авиация и кибербезопасность, составили около 50 млрд долларов, приводит слова американского лидера агентство AP.

Экономические связи США с Китаем

Говоря об отношениях между США и Китаем, американский президент подчеркнул, что для всего мира важна их стабильность. По словам Байдена, работа его администрации направлена не на дистанцирование экономики США от Китая, а на "снижение рисков и диверсификацию". Накануне, 15 ноября, Джо Байден встретился в рамках саммита с председателем КНР Си Цзиньпином.

16 ноября во время рабочего обеда с лидерами стран АТЭС Байден рассказал также об усилиях его администрации, направленных на борьбу с изменением климата, повышение устойчивости развития экономики и улучшение инфраструктуры для выработки "зеленой" энергии в США. На ужине для делегаций АТЭС он призвал участников "использовать силу Тихого океана" для "будущего большего процветания и достоинства для всех".

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