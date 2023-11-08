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СМИ: Байден и Си встретятся на саммите АТЭС 15 ноября

Сергей Куприков
8 ноября 2023 г.

Официально Китай еще не подтвердил участие Си Цзиньпина в предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин
Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин Фото: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин, вероятно, проведут переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско 15 ноября. Об этом сообщают в среду, 8 ноября, ведущие информационные агентства.

По данным японского агентства Kyodo, Вашингтон и Пекин "ведут последние приготовления" к встрече двух политиков. При этом официально Китай еще не подтвердил участие Си Цзиньпина в предстоящем саммите АТЭС. Это будет первая двусторонняя встреча лидеров США и КНР с ноября 2022 года, когда они провели переговоры на полях саммита G20 на Бали.

На встрече планируется обсудить возможные сферы сотрудничества по таким глобальным вопросам, как изменение климата, указывает агентство. Оно также подчеркивает, что американская сторона намеревалась возобновить переговоры с Китаем, касающиеся оборонной сферы, для минимизации рисков эскалации.

Белый дом в начале ноября заявил, что Вашингтон и Пекин "в принципе договорились" о встрече своих лидеров в Сан-Франциско. В конце октября глава МИД КНР Ван И во время визита в США встретился с Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Среди прочего в ходе этих встреч обсуждались война России в Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

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