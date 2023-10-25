Китай выразил готовность к сотрудничеству с США

Для мира важно, чтобы США и КНР нашли "правильный путь для сотрудничества", заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он призвал обе стороны преодолеть разногласия и совместно реагировать на глобальные вызовы.

Китай, по словам председателя КНР Си Цзиньпина, готов к сотрудничеству с США. "Для мирового сообщества имеет решающее значение, смогут ли США и Китай найти правильный путь для сотрудничества", - написал Си в письме, которое он зачитал вечером во вторник, 24 октября, в Нью-Йорке во время ежегодного ужина в Национальном комитете по сотрудничеству между двумя государствами.

Китай и США должны преодолеть разногласия и совместно реагировать на глобальные вызовы, подчеркнул Си Цзиньпин.

Визит главы МИД КНР в США

Призыв Си к более стабильным двусторонним отношениям, зиждущимся на принципах взаимоуважения, мирного сосуществования и выгодного для обеих сторон сотрудничества, прозвучал в преддверии визита в Вашингтон министра иностранных дел КНР Ван И, запланированного в конце текущий недели.

По мнению наблюдателей, визит Ван И может подготовить почву для переговоров между президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпином.

Две крупнейшие в мире экономики находятся в состоянии конфликта вокруг торговли, Тайваня, Южно-Китайского моря и целого ряда других вопросов.

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