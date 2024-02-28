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На Рейне приступили к работе капитаны беспилотного плавания

Андрей Гурков
28 февраля 2024 г.

На главной водной артерии Германии началась эра автономных грузовых судов. Речной транспорт ФРГ реагирует на дефицит кадров. Бельгия показывает пример дистанционного управления.

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Центр дистанционного управления речными грузовыми судами на Рейне, открытый 28 февраля 2024 в порту немецкого города Дуйсбург
Один из капитанов работает в Центре дистанционного управления речными грузовыми судами, открытом 28 февраля в ДуйсбургеФото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Капитан, капитан, подключитесь! Немецким речникам впредь придется все чаще произносить нечто подобное: на Рейне, главной водной артерии Германии и фактически всего Евросоюза, началась эра беспилотного судоходства. В Дуйсбурге, на территории крупнейшего в мире речного порта, 28 февраля состоялось официальное открытие центра, из которого капитаны, сидя у экранов, смогут управлять грузовыми судами, когда те будут переходить на дистанционный режим.

В Бельгии 30 судов работают в автономном режиме 

До конца года три первых специально оборудованных судна будут тестировать автономное управление на наиболее широком и глубоководном участке между нидерландским портом Роттердамом в устье реки и Бонном, причем, из соображений безопасности, с полным штатным экипажем. Так что на Рейне с его сильным течением, перепадами глубины, очень интенсивным судоходством и густонаселенными берегами не появятся "корабли-призраки". Ни сейчас, ни в обозримом будущем.

В Дуйсбурге на Рейне находится крупнейший в мире речной грузовой порт
В Дуйсбурге на Рейне находится крупнейший в мире речной грузовой порт Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Ведь переход на безэкипажное судовождение вовсе не является первостепенной задачей проекта. Хотя глава участвующего в нем пароходства из Кельна HGK Shipping Штеффен Бауэр (Steffen Bauer) не исключает, что уже лет через пять власти ФРГ могут разрешить навигацию по каналам со стабильной глубиной и спокойными водами полностью автоматизированным судам, а страховые компании согласятся их страховать. Тем более, что молодая фирма из Антверпена Seafar, участвующая в проекте как разработчик и поставщик оборудования, уже сейчас имеет немалый положительный опыт.

По ее данным, она оснастила в родной Бельгии свыше 30 судов оборудованием для дистанционного управления, причем две баржи курсируют по каналам близ Остенде вообще без людей на борту, а по реке Маас между Антверпеном и Льежем суда ходят с сокращенным экипажем. Именно к этому и стремятся инициаторы проекта на Рейне. Но движет ими желание не сократить, а привлечь персонал.

Рабочим местом станет не капитанский мостик, а офис

"Справиться с дефицитом квалифицированных кадров нашими прежними средствами уже невозможно", - подчеркнул Мартин Дейман (Martin Deymann), глава третьего участника проекта - пароходства Deymann. "В ближайшие годы примерно треть наших сотрудников выйдет на пенсию", - пожаловался Штеффен Бауэр из пароходства HGK Shipping. 

Нехватка персонала в отрасли настолько велика, что грузовым судам периодически приходится прерывать рейс, поскольку сотрудникам по закону положен отдых или потому что не удалось набрать сменный экипаж, указал на церемонии открытия центра в Дуйсбурге Йенс Шванен (Jens Schwanen), исполнительный директор Федерального объединения немецкого речного судоходства BDB. 

Пульт дистанционного управления судами в Дуйсбурге
Команду "Полный вперед!" можно давать и выполнять теперь не на капитанском мостике, а в обычнном офисеФото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Проблема в том, что речное судоходство выглядит в глазах молодого поколения малопривлекательным местом работы, пояснил Руперт Хенн (Rupert Henn), руководитель отдела автоматизированного судовождения в институте DST в Дуйсбурге, занимающегося разработкой судовой техники и транспортных систем. По его словам, типичный трудовой ритм в отрасли - 14 дней на судне с длинным рабочим днем, затем 14 дней отдыха, а "молодых людей это часто не устраивает, они хотят упорядоченной работы, по вечерам быть с семьей или общаться с друзьями".

Дистанционное управление позволит сделать работу капитана похожей на офисную - и одновременно значительно повысить производительность труда, снизив расходы на речные грузоперевозки, рассказал журналистам Марк Хольштайн (Marc Holstein), возглавляющий представительство компании Seafar в Германии. "В настоящий момент, - перечислил он, - на судне во время рейса находятся, как правило, два судоводителя и еще два-три члена экипажа, и все они оплачиваются во время стояния в портах".

Автономные суда опередят беспилотные автомобили

После завершения пробной фазы в конце нынешнего года на участвующих в проекте судах планируется оставить только одного капитана. На время отдыха или сна он будет передавать управление коллеге, сидящему в Дуйсбурге, а во время пребывания в порту тот будет не простаивать, а работать с другими судами, пояснил Марк Хольштайн.             

На судах, участвующих в проекте автономного судовождения на Рейне, компания Seafar установила более 20 видеокамер
На судах, участвующих в проекте автономного судовождения на Рейне, компания Seafar установила более 20 видеокамер Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Он с гордостью перечислил ту технику, которую его фирма устанавливает на предназначенных для беспилотного судовождения речных судах: примерно 20 видеокамер, радары, лазеры, антенны спереди и сзади, чтобы контакт с центром управления не прерывался ни на секунду даже при прохождении под мостом, подключение к трем действующим в Германии сетям мобильной связи.

Руперт Хенн из института DST считает, что в судоходстве беспилотное управление удастся внедрить значительно быстрее, чем на автомобильном транспорте: "При уличном движении система должна реагировать за миллисекунды, в речном судоходстве у нас хотя бы есть несколько секунд". Тем более, что на реке куда ниже вероятность непредвиденных ситуаций, чем в оживленном центре большого города.    

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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