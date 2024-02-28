На Рейне приступили к работе капитаны беспилотного плавания

Капитан, капитан, подключитесь! Немецким речникам впредь придется все чаще произносить нечто подобное: на Рейне, главной водной артерии Германии и фактически всего Евросоюза, началась эра беспилотного судоходства. В Дуйсбурге, на территории крупнейшего в мире речного порта, 28 февраля состоялось официальное открытие центра, из которого капитаны, сидя у экранов, смогут управлять грузовыми судами, когда те будут переходить на дистанционный режим.

В Бельгии 30 судов работают в автономном режиме

До конца года три первых специально оборудованных судна будут тестировать автономное управление на наиболее широком и глубоководном участке между нидерландским портом Роттердамом в устье реки и Бонном, причем, из соображений безопасности, с полным штатным экипажем. Так что на Рейне с его сильным течением, перепадами глубины, очень интенсивным судоходством и густонаселенными берегами не появятся "корабли-призраки". Ни сейчас, ни в обозримом будущем.

В Дуйсбурге на Рейне находится крупнейший в мире речной грузовой порт Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Ведь переход на безэкипажное судовождение вовсе не является первостепенной задачей проекта. Хотя глава участвующего в нем пароходства из Кельна HGK Shipping Штеффен Бауэр (Steffen Bauer) не исключает, что уже лет через пять власти ФРГ могут разрешить навигацию по каналам со стабильной глубиной и спокойными водами полностью автоматизированным судам, а страховые компании согласятся их страховать. Тем более, что молодая фирма из Антверпена Seafar, участвующая в проекте как разработчик и поставщик оборудования, уже сейчас имеет немалый положительный опыт.

По ее данным, она оснастила в родной Бельгии свыше 30 судов оборудованием для дистанционного управления, причем две баржи курсируют по каналам близ Остенде вообще без людей на борту, а по реке Маас между Антверпеном и Льежем суда ходят с сокращенным экипажем. Именно к этому и стремятся инициаторы проекта на Рейне. Но движет ими желание не сократить, а привлечь персонал.

Рабочим местом станет не капитанский мостик, а офис

"Справиться с дефицитом квалифицированных кадров нашими прежними средствами уже невозможно", - подчеркнул Мартин Дейман (Martin Deymann), глава третьего участника проекта - пароходства Deymann. "В ближайшие годы примерно треть наших сотрудников выйдет на пенсию", - пожаловался Штеффен Бауэр из пароходства HGK Shipping.

Нехватка персонала в отрасли настолько велика, что грузовым судам периодически приходится прерывать рейс, поскольку сотрудникам по закону положен отдых или потому что не удалось набрать сменный экипаж, указал на церемонии открытия центра в Дуйсбурге Йенс Шванен (Jens Schwanen), исполнительный директор Федерального объединения немецкого речного судоходства BDB.

Команду "Полный вперед!" можно давать и выполнять теперь не на капитанском мостике, а в обычнном офисе Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Проблема в том, что речное судоходство выглядит в глазах молодого поколения малопривлекательным местом работы, пояснил Руперт Хенн (Rupert Henn), руководитель отдела автоматизированного судовождения в институте DST в Дуйсбурге, занимающегося разработкой судовой техники и транспортных систем. По его словам, типичный трудовой ритм в отрасли - 14 дней на судне с длинным рабочим днем, затем 14 дней отдыха, а "молодых людей это часто не устраивает, они хотят упорядоченной работы, по вечерам быть с семьей или общаться с друзьями".

Дистанционное управление позволит сделать работу капитана похожей на офисную - и одновременно значительно повысить производительность труда, снизив расходы на речные грузоперевозки, рассказал журналистам Марк Хольштайн (Marc Holstein), возглавляющий представительство компании Seafar в Германии. "В настоящий момент, - перечислил он, - на судне во время рейса находятся, как правило, два судоводителя и еще два-три члена экипажа, и все они оплачиваются во время стояния в портах".

Автономные суда опередят беспилотные автомобили

После завершения пробной фазы в конце нынешнего года на участвующих в проекте судах планируется оставить только одного капитана. На время отдыха или сна он будет передавать управление коллеге, сидящему в Дуйсбурге, а во время пребывания в порту тот будет не простаивать, а работать с другими судами, пояснил Марк Хольштайн.

На судах, участвующих в проекте автономного судовождения на Рейне, компания Seafar установила более 20 видеокамер Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Он с гордостью перечислил ту технику, которую его фирма устанавливает на предназначенных для беспилотного судовождения речных судах: примерно 20 видеокамер, радары, лазеры, антенны спереди и сзади, чтобы контакт с центром управления не прерывался ни на секунду даже при прохождении под мостом, подключение к трем действующим в Германии сетям мобильной связи.

Руперт Хенн из института DST считает, что в судоходстве беспилотное управление удастся внедрить значительно быстрее, чем на автомобильном транспорте: "При уличном движении система должна реагировать за миллисекунды, в речном судоходстве у нас хотя бы есть несколько секунд". Тем более, что на реке куда ниже вероятность непредвиденных ситуаций, чем в оживленном центре большого города.

Смотрите также: