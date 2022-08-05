В Германии из-за обмеления Рейна выросли цены на речные грузоперевозки

Промышленность Германии столкнулась с замедлением грузовых речных перевозок из-за низкого уровня воды в Рейне, пишет агентство Reuters в пятницу, 5 августа. "С середины июля уровень воды в Рейне был настолько низким, что оказал заметное влияние на грузовые перевозки", - цитирует агентство эксперта Кильского института мировой экономики (IfW) Нильса Яннсена (Nils Jannsen).

Обычно промышленное производство снижается примерно на один процент, когда уровень воды в Рейне на протяжении месяца держится ниже критического уровня, пишет агентство. "В 2018 году, когда судоходство по Рейну в последний раз было затруднено из-за маловодия в течение длительного периода времени, промышленное производство на пике сократилось примерно на 1,5 процента", - напоминает Яннсен, отмечающий, что внутреннее судоходство является относительно важным средством транспортировки энергоресурсов для Германии.

Эксперт ifW: Корабль порой можно загрузить лишь на треть

Из-за жаркого лета уровень воды в Рейне опустился особенно низко. На некоторых участках реки глубина составляет 56 сантиметров. При этом кораблям для движения с полной погрузкой необходимо около полутора метров, пишет Reuters. "Мы продолжаем (перевозки. - Ред.), но можем загрузить корабль только на 25-35 процентов от грузоподъемности. Это означает, что клиентам часто требуется три корабля для перевозки груза, а не один", - цитирует агентство директора судоходного кооператива DTG Роберто Шпранци (Roberto Spranzi).

Спотовые цены на фрахтование танкера для перевозки из нидерландского Роттердама в Карлсруэ по состоянию на 5 августа выросли примерно до 94 евро за тонну - против 20 евро в июне этого года. Как отмечает Reuters, спрос на речные грузоперевозки возрос из-за того, что Германия намерена увеличить выработка электроэнергии из угля с целью подготовиться к сокращению поставок газа из России.

Смотрите также:

Корабли-гиганты со всего мира Быстрее, длиннее, мощнее Сегодня самым большим контейнеровозом считается MOL "Триумф", который способен перевозить 20 170 контейнеров. Но уже через несколько недель в свой первый рейс отправится судно OOCL "Гонконг". Его вместительность будет рекордной - 21 тысяча контейнеров. Еще 25 лет назад этот показатель едва превышал четыре тысячи.

Корабли-гиганты со всего мира Гигант в ганзейском городе Во время своего первого рейса в мае 2017 года MOL "Триумф" дошел до Гамбурга. Длина судна достигает 400 метров, ширина - более 58 метров. Японская компания, которой принадлежит контейнеровоз, планирует регулярно совершать грузовые перевозки между Европой и Восточной Азией.

Корабли-гиганты со всего мира Супертанкер Самым длиным танкером в мире длиной в 458 метров считался Jahre Viking. Его построили в 1979 году. Во время полной загрузки он не мог проходить по Ла-Маншу, а также по Суэцким и Панамским каналам. В 2004 году судно переименовали в Knock Nevis. Спустя шесть лет его списали.

Корабли-гиганты со всего мира Городок на море Самый большой круизный лайнер в мире длиной в 362 метра называется Harmony of The Seas. На этом судне могут путешествовать сразу 6300 пассажиров и 2100 членов экипажа. Здесь есть все для комфортного отдыха: 20 ресторанов, 23 бассейна и даже парк с экзотическими растениями.

Корабли-гиганты со всего мира Игрушка шейха Многие олигархи конкурируют между собой за звание владельца самой большой в мире яхты. Сейчас этот титул принаджежит арабскому шейху Халифе Аль Нахайяну и его моторной яхте Azzam.Она оснащена вертолетной площадкой, системой ПВО и даже собственной подводной лодкой.

Корабли-гиганты со всего мира Восемь палуб и три бассейна Самая большая парусная яхта в мире была построена на верфи компании Nobiskrug для российского миллиардера Андрея Мельниченко в немецком Киле. Sailing Yacht "A" оценивают в 400 миллионов евро.

Корабли-гиганты со всего мира Самый дорогой боевой корабль Около 13 миллиардов долларов было потрачено на строительство этого авианосца. С апреля 2017 года на его борту уже проводятся учения ВМФ США. До этого времени в эксплуатации у американских военных находилось 18 авианосцев. Эта новинка серии "Джеральд Р. Форд" оснащена электромагнитными катапультами.

Корабли-гиганты со всего мира Самый мощный ледокол Океанский лед толщиной три метра? Для российского атомного ледокола "Арктика" это не проблема. Планируется, что уже в 2017 году его пустят в эксплуатацию для освоения Арктики.

Корабли-гиганты со всего мира Отель на воде Итальянский инженер Джанлука Сантозуоссо хочет изменить представление о круизных лайнерах: плавающий отель MorphHotel будет эффективно использовать возобновляемые ресурсы и плавно пересекать моря и океаны. Правда, пока круизное судно будущего существует лишь в проекте. Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова

