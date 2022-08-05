В Германии из-за обмеления Рейна выросли цены на речные грузоперевозки

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Фрахт танкера для перевозки из нидерландского Роттердама в Карлсруэ вырос в Германии с 20 до 94 евро за тонну. Падение уровня воды в Рейне ниже критического уровня грозит промышленному производству.
Промышленность Германии столкнулась с замедлением грузовых речных перевозок из-за низкого уровня воды в Рейне, пишет агентство Reuters в пятницу, 5 августа. "С середины июля уровень воды в Рейне был настолько низким, что оказал заметное влияние на грузовые перевозки", - цитирует агентство эксперта Кильского института мировой экономики (IfW) Нильса Яннсена (Nils Jannsen).
Обычно промышленное производство снижается примерно на один процент, когда уровень воды в Рейне на протяжении месяца держится ниже критического уровня, пишет агентство. "В 2018 году, когда судоходство по Рейну в последний раз было затруднено из-за маловодия в течение длительного периода времени, промышленное производство на пике сократилось примерно на 1,5 процента", - напоминает Яннсен, отмечающий, что внутреннее судоходство является относительно важным средством транспортировки энергоресурсов для Германии.
Из-за жаркого лета уровень воды в Рейне опустился особенно низко. На некоторых участках реки глубина составляет 56 сантиметров. При этом кораблям для движения с полной погрузкой необходимо около полутора метров, пишет Reuters. "Мы продолжаем (перевозки. - Ред.), но можем загрузить корабль только на 25-35 процентов от грузоподъемности. Это означает, что клиентам часто требуется три корабля для перевозки груза, а не один", - цитирует агентство директора судоходного кооператива DTG Роберто Шпранци (Roberto Spranzi).
Спотовые цены на фрахтование танкера для перевозки из нидерландского Роттердама в Карлсруэ по состоянию на 5 августа выросли примерно до 94 евро за тонну - против 20 евро в июне этого года. Как отмечает Reuters, спрос на речные грузоперевозки возрос из-за того, что Германия намерена увеличить выработка электроэнергии из угля с целью подготовиться к сокращению поставок газа из России.
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