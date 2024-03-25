На Новочеркасской ГРЭС под Ростовом произошли взрывы и пожар

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошел пожар, в результате чего были отключены два из девяти энергоблоков станции. Об этом в ночь на понедельник, 25 марта, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Чиновник заявил, что причины возгорания еще устанавливаются, но само оно произошло "на трансформаторной подстанции" и было "оперативно ликвидировано". По его словам, из-за пожара автоматически отключились две высоковольтные линии электропередач, идущие от станции, их работа уже восстановлена. Однако "из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", заявил Голубев.

Вместе с тем пользователи соцсетей сообщили о звуках взрывов в районе Новочеркасской ГРЭС, а также о пролетевших в ее направлении ударных БПЛА. По данным Telegram-канала "Это Ростов", было насчитано как минимум десять взрывов, в то время как у местных жителей возникли перебои с электричеством.

Министерство обороны России заявило, что ночью над Ростовской областью были перехвачены 11 беспилотников.

Россия в последние дни наносит массивные удары по энергетике Украины

Украина в ночь на 25 марта также была атакована - власти Одессы сообщили об ударах РФ по местным объектам энергетической инфраструктуры, из-за которых в городе частично пропало электричество.

Аналогичные атаки по энергетике Украины со стороны РФ участились в последние дни. В ночь на 22 марта в ходе очередной такой атаки была серьезно повреждена Днепровская ГЭС - одно из самых крупных и мощных гидросооружений страны. Минобороны РФ признало, что наносит удары именно по энергетическим объектам в Украине, но обосновало это борьбой с украинским военно-промышленным комплексом. В то же время Украина сообщает, что последствия атак РФ критически сказываются на энергоснабжении жилых домов.

В ходе другой такой атаки РФ, произошедшей ночью 24 марта, одна из российских ракет залетела в воздушное пространство Польши, из-за чего Варшава подняла в воздух боевые самолеты. Это не первое нарушение границ воздушного пространства Польши со стороны РФ с начала ее полномасштабного вторжения в Украину, однако Москва никак не реагирует на претензии Польши по этому поводу.

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