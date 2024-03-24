Ночные удары по Украине: РФ поднимала в воздух 14 Ту-95МС

Украина сообщает о ночных ударах РФ по Киеву и Львовской области, были задействованы ракеты и десятки БПЛА.

Россия в ночь на воскресенье, 24 марта, совершила воздушные атаки на ряд областей Украины. О работе ПВО сообщили власти Киева и Львовской области воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, для совершения обстрелов РФ подняла в воздух 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы в Мурманской области.

Так, в Киеве были слышны взрывы, однако мэр города Виталий Кличко указал, что в городе работает ПВО. По его словам, обломки одной из ракет упали в лесополосе в Деснянском районе столицы. О других повреждениях или пострадавших на момент публикации заметки не сообщается.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на область летело "около 20 ракет и семь дронов Shahed". В самом городе "прилеты" не зафиксированы, указал чиновник, а целью атак он назвал объекты критической инфраструктуры в области. Информацию о последствиях атак он пообещал предоставить позднее.

Лишь несколькими днями ранее РФ произвела крупнейшую воздушную атаку на энергосистему Украины, в ходе которой была серьезно повреждена ДнепроГЭС. По словам специалистов, на восстановление станции, являющейся значимым объектом в энергосистеме страны, может уйти несколько месяцев.

Польша поднимала в воздух самолеты из-за атаки РФ

Оперативное командование ВС Польши сообщило об отслеживании "интенсивных действий авиации дальнего действия РФ, связанных с воздушными и ракетными ударами" по Украине.

"Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены", - указали представители ведомства в соцсети X. Граждан предупредили о поднятии в воздух авиации.

В конце декабря Польша пообещала более жестко реагировать на действия РФ, связанные с ведением войны в Украине. Это произошло после того, как одна из российских ракет, запущенных по Украине, влетела в воздушное пространство Польши.

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