На матче Франция-Израиль дежурили около 4 тысяч полицейских

Матч сборных команд Франции и Израиля по футболу в Париже завершился без серьезных происшествий. Безопасность обеспечивали около 4 тысяч полицейских.

Около 4 тысяч сотрудников французских служб безопасности были задействованы для поддержания порядка на стадионе "Стад де Франс", вокруг него, а также в общественном транспорте Парижа во время матча группового этапа Лиги наций между футбольными сборными Франции и Израиля. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщило агентство Reuters.

Французские власти стремились предотвратить нападения на израильтян, подобные тем, что произошли в Амстердаме после матча между амстердамским "Аяксом" и "Маккаби" из Тель-Авива.

Около 100 израильских болельщиков проигнорировали предупреждение израильских властей о недопустимости поездок на спортивные мероприятия и пришли на рассчитанный на 80 000 человек стадион, где была заполнена лишь пятая часть мест.

Матч вживую посмотрели лишь 16 611 человек. На матчах французской сборной на "Стад де Франс" с момента его открытия в 1998 году не было так мало болельщиков, отметило агентство.

Игра закончилась вничью, со счетом 0:0.

Потасовка у секции израильских болельщиков

После начала матча возле секции израильских болельщиков несколько минут происходила потасовка, но стюарды быстро создали защитный барьер. Во время исполнения израильского гимна также был слышен свист, передало Reuters.

В то же время, по данным SID, матч завершился без каких-либо серьезных инцидентов. По оценкам агентства, на игре были около 600 израильских болельщиков. Как передало SID, за происходящем на поле наблюдал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон поблагодарил Францию за предпринятые усилия. "Безопасность была исключительной и фантастической", - процитировала тренера французская газета Le Parisien.

Нападения на израильских болельщиков в Амстердаме

Вечером 7 ноября люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" и нидерландским "Аяксом" в Амстердаме. Некоторые из атаковавших держали палестинские флаги и выкрикивали пропалестинские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

По различным данным, пострадали от десяти до тридцати израильских болельщиков в разных районах города. Полиция заявила о госпитализации пяти человек. У пострадавших - травмы от побоев и ножевые ранения. Свыше 60 человек были задержаны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился немедленно отправить в Нидерланды два самолета для возвращения в страну израильских граждан. Он потребовал от нидерландских властей "быстрых и решительных действий" в отношении участников беспорядков для обеспечения безопасности граждан Израиля. Находящихся в Амстердаме израильтян МИД Израиля призвал не покидать гостиницы.