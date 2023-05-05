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Пожар на Ильском НПЗ, 4 мая 2023 года
Пожар на Ильском НПЗ, 4 мая 2023 годаФото: Veniamin Kondratyev/Telegram/AP Photo/picture alliance
ОбществоРоссия

На Ильском НПЗ на Кубани вспыхнул второй пожар за два дня

Павел Мыльников
15 мин. назад

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Собеседники госагентств в экстренных службах называют причиной пожара как атаку беспилотника, так и самовозгорание прежнего очага после атаки дрона накануне.

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На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае в пятницу, 5 мая, вспыхнул пожар. Причиной возгорания стала атака беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным МЧС, возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

Сотрудники НПЗ эвакуированы, уточнили в администрации Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев пока не комментировал ситуацию.

Повреждена воздушная установка

В то же время собеседник РИА "Новости" из экстренных служб заявил, что причиной инцидента стало "самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона". Повреждена одна из воздушных установок, уточняет "Интерфакс", ссылаясь на Единую дежурную диспетчерскую службу района.

Между тем телеграм-канал Mash утверждает, что атаку на нефтеперерабатывающий завод совершила группа диверсантов. По словам сотрудников НПЗ, нападавшие подорвали пятую установку при помощи взрывного устройства, после чего "пытались скрыться по трубопроводу". Их задержали.

Майские пожары на нефтяных объектах в Краснодарском крае

Это уже второй пожар на Ильском НПЗ за два дня. В ночь на 4 мая на объекте загорелись резервуары с нефтепродуктами. К утру того же дня огонь потушили, никто не пострадал. Причиной возгорания стала атака беспилотника, заявили собеседники ТАСС в экстренных службах, в Следственном комитете РФ допустили атаку дрона.

Кроме того, 3 мая резервуар с нефтепродуктами горел в поселке Волна Темрюкского района. Никто не пострадал, возгоранию была присвоена высшая категория сложности, к тушению привлекли почти 200 человек и несколько пожарных поездов. В экстренных службах не исключили атаку БПЛА.

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