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На главреда "Новой газеты Европа" в РФ заочно завели дело

Александра Иванова
19 сентября 2024 г.

Поводом для преследования Кирилла Мартынова в РФ стала его работа в "нежелательных организациях": "Новой газете Европа" и "Свободном университете", а также связь с Международным центром имени Вудро Вильсона, пишет ТАСС.

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Главный редактор онлайн-издания "Новая газета Европа" Кирилл Мартынов (фото из архива)
Кирилл Мартынов (фото из архива)Фото: Privat

Против главного реактора онлайн-издания "Новая газета Европа" Кирилла Мартынова в России возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности "нежелательной организации", сообщают русскоязычные СМИ в четверг, 19 сентября.

"Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кирилла Мартынова по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ)", - цитирует агентство ТАСС своего собеседника в правоохранительных органах.

По данным агентства, причиной для преследования Кирилла Мартынова в РФ стала не только его работа в издании "Новая газета Европа", которой российские власти присвоили статус "нежелательной организации", но и его участие в проекте "Свободный университет" (Briva Universitate), также признанном в РФ "нежелательным". "Кроме того, Мартынов связан с еще одной нежелательной в РФ организацией - Международным центром имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars, США)", -  пишет ТАСС.

Уточняется, что ранее запрос в СК РФ по поводу Кирилла Мартынова направил депутат Госдумы Андрей Луговой.

"Новую газету Европа" признали в РФ "нежелательной" в 2023 году

Генпрокуратура РФ объявила деятельность "Новой газеты Европа" "нежелательной" на территории России в июне 2023 года. По версии ведомства, это СМИ создает и распространяет "тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам РФ".

В сентябре 2022 года Минюст РФ включил Кирилла Мартынова в реестр "иностранных агентов". Сейчас Мартынов не живет в России, отмечает онлайн-издание "Медуза".

 

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