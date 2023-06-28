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"Новая газета Европа" признана "нежелательной" в России

Даниил Сотников
1 ч. назад

Генпрокуратура РФ сочла работу издания "угрозой основам конституционного строя РФ и безопасности государства".

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Печатный номер "Новой газеты Европа"
Печатный номер "Новой газеты Европа"Фото: Alexander Welscher/dpa/picture alliance

Генпрокуратура РФ объявила деятельность издания "Новая газета Европа" "нежелательной" на территории России, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 28 июня.

По версии генпрокуратуры, организация создает и распространяет "тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам Российской Федерации". "Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях", - говорится в обосновании генпрокуратуры.

Также ведомство отметило, что "Новая газета Европа" распространяет материалы "экстремистских" и "нежелательных" организаций, таких как ФБК, The Insider и Bellingcat. "Таким образом, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, безопасности государства", - заключили в генпрокуратуре.

"Новая газета Европа" продолжит работу

"Не сумев уничтожить независимые медиа или заставить нас замолчать, российские власти официально объявляют нас преступниками", - прокомментировало решение редакция "Новой газеты Европа".

"Мы продолжим говорить как есть. То что делают российские власти в Украине, гораздо страшнее любых "статусов", которые они могут предложить тем, кто говорит правду", - заявили в издании.

В марте 2022 года "Новая газетаприостановила работу после того как Роскомнадзор вынес изданию два предупреждения. "Новая газета Европа" запустилась в апреле 2022 года. Главным редактором стал Кирилл Мартынов. Сайт издания заблокировали в России через несколько недель после запуска.

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