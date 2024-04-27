На Вишневского завели дело о "нежелательной" организации

Российские власти сочли, что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга участвует в деятельности движения в защиту прав избирателей "Голос", пишут российские СМИ. Само движение нежелательным не признано.

На депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского завели административное дело по статье об участии в деятельности "нежелательной" организации, сообщили российские СМИ в пятницу, 26 апреля.

Уточняется, что речь идет о движении в защиту прав избирателей "Голос". "Российские правоохранители считают, что "Голос" входит в Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которую признали "нежелательной" осенью 2021 года, - поясняет на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо" . - "Голос" приостановил свое членство в ENEMO уже на следующий день, но участников движения регулярно преследуют из-за предполагаемых связей с сетью". Что именно власти РФ посчитали "участием" Вишневского в деятельности "Голоса", не указано. Само движение нежелательным не признано.

Как написало онлайн-издание 78.ru , 25 апреля депутат в течение нескольких часов давал объяснения в прокуратуре, а 26 апреля уехал за рубеж. Соратник Вишневского по партии "Яблоко" Александр Шишлов, однако, "успокоил тех, кто волнуется за Бориса Вишневского", сообщив в Telegram, что тот отправился в давно запланированный отпуск и вернется в Санкт-Петербург 6 мая.

Вишневский о своем статусе "иноагента"

В марте российские власти включили Бориса Вишневского в реестр "иноагентов". Комментируя этот шаг, депутат заявил тогда, что считает его оскорбительным не только для себя, но и для своих избирателей. Он подчеркнул, что представляет интересы только своих избирателей, граждан России, и не находится ни под каким внешним влиянием.

В ноябре 2023 года Борис Вишневский опубликовал на сайте партии "Яблоко" статью "Выбираем жизнь" , где говорилось, что прекратить огонь в войне в Украине - это "обязанность российского политика сегодня".