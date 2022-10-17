Мы предупреждали! Что знали спецслужбы ФРГ о войне в Украине

"Каждому из вас на вступительное слово отводится ровно по восемь минут", - строго обратился председательствующий Константин фон Нотц (Konstantin von Notz) из фракции "зеленых" к руководителям Федеральной разведслужбы (BND), Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и Службы военной контрразведки (MAD). - А вам, коллеги-депутаты, на каждый вопрос, включая ответы на него, - по семь минут и тридцать секунд".

Так начались в понедельник, 17 октября, публичные слушания в комитете бундестага по контролю за спецслужбами, заседания которого обычно проходят в сугубо закрытом режиме. Регламент был соблюден. Причем, из первых 24 минут, в течение которых выступали сами начальники BND, BfV и MAD, минут 20 были так или иначе посвящены войне России против Украины.

Что знала немецкая разведка?

Бруно Каль (Bruno Kahl) из BND назвал войну России против Украины "переломным моментом" в истории европейского континента после нескольких мирных десятилетий. По его словам, немецкая разведка "изо дня в день, круглосуточно добывает свежую и важную информацию из зоны военных действий и о намерениях Кремля, чтобы наилучшим способом консультировать немецкое правительство".

Слушания проходили в бундестаге в "Европейском зале заседаний" Фото: Nikita Jolkver/DW

В подробности Каль вдаваться не стал - заседание ведь открытое. Но изрядно удивил депутатов и сидевших на галерке журналистов заявлением о том, что, оказывается, сюрпризом вторжение России в Украину 24 февраля для BND не стало. "Случилось то, о чем BND сообщала на протяжении многих лет, - сказал Каль. - А именно, что Путин, как до этого уже и в Чечне, Грузии, Сирии, в Крыму и Донбассе, будет и далее применять насилие, чтобы добиться своих политических целей. И эти цели мы тоже четко описывали".

Прогноз BND был результатом профессиональной разведывательной работы, пояснил директор службы, а шок в обществе агрессия России вызвала потому, что "в публичном дискурсе последних десятилетий стало, к сожалению, привычным игнорировать и вытеснять из сознания реальные угрозы, а соответствующие предупреждения органов обеспечения безопасности считать паникерством и позерством".

BND: Война будет продолжаться и в следующем году

Прогноз немецкой разведки на будущее также неутешителен: "Обе стороны конфликта в войне в Украине по-прежнему ищут развязку на поле боя, и можно быть почти уверенным в том, что боевые действия будут продолжаться и в следующем году".

Подбитый возле Лимана российский танк Фото: Zohra Bensemra/REUTERS

Путин, по оценке BND, руководствуется расчетом, и калькуляция его выглядит так: "Он готов в настоящий момент нести военные, экономические и политические издержки агрессии против Украины, поскольку в случае бездействия будущие издержки ему представляются куда более существенными вследствие дальнейшего сближения Украины с Западом и НАТО".

В недалеком будущем BND ожидает усиления гибридного воздействия России на Болгарию при формировании правительства страны, а также на другие страны Балканского полуострова.

Необычайная прозорливость немецкой разведки побудила одного из депутатов позднее задать Бруно Калю вопрос: кто же и почему не прислушивался к предупреждениям BND? Отвечая на него, главный разведчик ФРГ все-таки признал, что предсказание точной даты начала войны - "дело весьма и весьма сложное". Политики же, по его словам, как и все общество были склонны надеяться на поворот к лучшему. Поэтому, мол, и оставались без внимания некоторые из предостережений.

Сколько в Германии российских шпионов

Оказывается, предвидели неладное и в ведомстве по охране конституции. "Мы давно поняли, что авторитарный российский режим со стратегической выносливостью и огромными ресурсами подрывает фундаменты демократии, чтобы расширить свое влияние в соревновании представлений о ценностях, - заявил Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) из BfV. - Теперь тлеющее системное соперничество превратилось во взрывоопасную схватку, на переднем крае которой оказался украинский народ, но имеющую и существенные последствия для безопасности внутри Германии".

В апреле немецкие власти выслали 40 российских агентов, работавших под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине. Фото: Gabriele Thielmann/imageBROKER/picture alliance

По оценке немецкой контрразведки, в условиях ведущейся в Украине войны и вследствие введенных экономических санкций Россия будет и дальше наращивать шпионаж в Германии, не брезгуя никакими методами, к числу которых могут относиться даже политические убийства. Поэтому, делает вывод Хальденванг, нужны превентивные меры, к числу которых он отнес высылку весной этого года 40 офицеров российских спецслужб, работавших в Берлине под крышей дипломатов посольства РФ в Германии.

Эту меру он назвал "чувствительным ударом" по российским спецслужбам России, но позднее, отвечая на вопросы, признал, что, кроме этих 40, в Германии работают еще много российских агентов. Не только в посольстве, но и на фирмах, в университетах, в том числе, нелегалов с фальшивыми именами и тщательно продуманными легендами.

Дроны над полигоном бундесвера

Повышенный интерес российских спецслужб к Германии и ее армии глава MAD Мартина Розенберг (Martina Rosenberg) объясняет не только массивной поддержкой, которую Берлин оказывает Украине, но и военными возможностями самого бундесвера и союзнических вооруженных сил, а также той военной и политической ролями, которые ФРГ играет в ЕС, НАТО и других международных организациях.

Обращению с гаубицей PzH 2000 украинских военнослужащих учили на полигоне в Германии Фото: Philipp Schulze/picture alliance

В военной сфере российских агентов, по словам Розенберг, интересуют, в первую очередь, объекты армейской инфраструктуры, планы развития и оснащения бундесвера, служебные документы НАТО, технологическая информация предприятий ВПК, научные разработки двойного назначения.

В самое же последнее время их особенно интересуют поставки немецких вооружений Украине и обучение на полигонах в Германии украинских военнослужащих обращению с новой для них боевой техникой. В первых числах октября над одним из таких полигонов бундесвера были замечены разведывательные дроны, которыми управляли неизвестные операторы.

Применит ли Путин ядерное оружие?

На фоне недавних заявлений Путина о возможности применения ядерного оружия депутатов бундестага интересовало, как такую угрозу оценивают немецкие спецслужбы. Бруно Каль напомнил, что Россия оставляет за собой право первой применить такое оружие.

"Это значит, - пояснил он, - что даже в региональном сценарии могут быть применены субстратегические заряды, чтобы компенсировать превосходство противника в обычных вооружениях". Цель при этом - перехватить инициативу на поле боя и принудить противника к переговорам под свою диктовку.

Пока, однако, поторопился успокоить депутатов глава BND, нет никаких признаков подготовки применения ядерного оружия - ни стратегического, ни тактического. Так что угроза такая в настоящее время чисто абстрактная, и причин паниковать нет, добавил Бруно Каль.

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