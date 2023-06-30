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МВФ утвердил новый транш Украине на 890 млн долларов

Даниил Сотников
1 ч. назад

МВФ в рамках механизма расширенного финансирования выделит Украине второй транш финансовой помощи на $890 млн.

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Логотип МВФ
Фото: Yuri Gripas/REUTERS

Украина сможет немедленно получить около 890 млн долларов (818 млн евро) в рамках механизма расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ), сообщается на сайте фонда в четверг, 29 июня.

"Исполнительный совет МВФ сегодня завершил первый обзор механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины. Итоги первого обзора позволяют властям немедленно получить сумму в размере 890 млн долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в сообщении МВФ.

В фонде отметили, что украинские власти добились "значительного прогресса" в выполнении обязательств по реформам в "сложных условиях". "Украинская экономика постепенно восстанавливается, но риски чрезвычайно высоки и сохраняется исключительно высокая неопределенность. После резкого спада в 2022 году экономическая активность оказалась более устойчивой, чем ожидалось, при этом рост увеличился до 1-3 процентов в 2023 году по мере восстановления внутреннего спроса. Инфляция замедляется, резервы растут, а валютный рынок остается стабильным", - говорится в сообщении МВФ.

В фонде при этом предупредили, что развитие ситуации на поле боя по-прежнему остается основным фактором риска для Украины.

Крупнейший с начала войны кредит Украине

В марте этого года МВФ утвердил четырехлетний пакет финансирования Украины в размере 15,6 млрд долларов, что стало частью общего пакета поддержки на 115 млрд долларов. Первый транш составил 2,7 млрд долларов. Этот кредит стал крупнейшим для Украины с момента российского вторжения и первым, одобренным МВФ для страны, на территории которой ведутся боевые действия.

Средства призваны поддержать фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность Украины, способствовать ее экономическому восстановлению, а также укреплению институтов для долгосрочного послевоенного роста и устремлениям Киева на пути к вступлению в ЕС.

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