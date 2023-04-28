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В московском супермаркетеФото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP
ПолитикаРоссия

МВФ констатировал устойчивость экономики России к санкциям

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Российская экономика оказалась устойчивее к западным санкциям, чем предполагалось. После падения во втором квартале прошлого года, России удалось восстановиться в третьем и четвертом кварталах.

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Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, введенным Западом из-за вторжения РФ в Украину, чем предполагалось. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в докладе об экономической ситуации в Европе, обнародованном в пятницу, 28 апреля.

Как следует из материалов МВФ, экономике России после резкого падения во втором квартале 2022 года удалось восстановиться в третьем и четвертом кварталах. За минувший год спад производства в РФ сократился до 2,1 процента, а на текущий год ожидается рост ВВП на уровне 0,7 процента.

Устойчивые объемы экспорта нефти

МВФ отмечает, что улучшение показателей внешней торговли и устойчивые объемы экспорта нефти привели к рекордным показателям нефтяной и газовой прибыли и поддержали экономику в прошлом году. "Способность России перенаправлять сырьевой экспорт из стран, которые ввели ограничения, в страны, которые не сделали этого, подтверждается независимо полученными и неофициальными данными", - указали эксперты фонда.

В докладе отмечается, что оценивать влияние санкций на российские нефтепродукты пока рано. На данный момент резких сокращений в поставках нефти не зафиксировано, при этом дисконт на российское топливо вырос.

Негативное влияние западных санкций

МВФ прогнозирует, что из-за торговых и финансовых санкций, ограниченного доступа к передовым технологиям и ощутимой утраты человеческого капитала показатели производства в России в 2027 году окажутся на 8 процентов ниже, чем прогнозировалось до начала войны в Украине. Точные цифры в докладе не приводятся.

11 апреля МВФ обновил оценку экономического роста России. Теперь фонд прогнозирует увеличение ВВП России на 0,7% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году. Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития России от сентября прошлого года, ВВП РФ в 2023 году сократится на 0,8%, а в 2024-м вырастет на 2,6%. Банк России ожидает динамику ВВП в этом году от -1% до +1%.

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Доклад МВФ

www.imf.org
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