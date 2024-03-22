МВФ одобрил кредитный транш Украине на 880 млн евро

Несмотря на сложные условия, связанные с войной, в 2023 году украинская экономика продолжала демонстрировать удивительную устойчивость, заявили в Международном валютном фонде.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в четверг, 21 марта, завершил третий обзор механизма финансирования Украины в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility Arrangement, EFF). При этом одобрено предоставление Киеву кредитного транша в размере 880 млн долларов (812 млн евро), говорится в пресс-релизе МВФ . В ближайшие дни эти средства будут направлены на нужды украинского бюджета.

"В 2023 году украинская экономика продолжала демонстрировать удивительную устойчивость, хотя вновь появляются факторы, связанные с войной, а перспективы связаны с исключительно высокой неопределенностью", - отмечают в МВФ.

В организации подчеркивают, что за первый год действия программы расширенного финансирования в Украине были достигнуты все количественные критерии эффективности, за исключением одного. При этом исполнительный совет МВФ одобрил просьбу украинских властей не учитывать несоблюдение декабрьского критерия эффективности в отношении налоговых поступлений, "до выполнения которого не хватило незначительного объема".

Сохранение стабильности за счет политики властей и внешней поддержки

"Вторжение России продолжает приносить Украине огромные социальные и экономические потери. Однако макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена благодаря умелой политике украинских властей, а также значительной внешней поддержке. Экономика оказалась устойчивой, и в 2023 году макроэкономические показатели были выше, чем ожидалось. Показатели и приверженность Украины своим обязательствам в рамках программы остаются высокими", - заявила в этой связи глава МВФ Кристалина Георгиева.

Она добавила, что Украине для удовлетворения ее финансовых потребностей и обеспечения фискальной и долговой устойчивости необходима "более активная мобилизация доходов (…) при одновременном недопущении мер, разрушающих налоговую базу".

Предыдущий кредитный транш Украине на сумму 900 млн долларов (830 млн евро) был одобрен МВФ в декабре 2023 года.

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