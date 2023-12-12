МВФ одобрил очередной транш в 900 млн долларов Украине

Экономика Украины оказалась устойчивой, а макроэкономическая и финансовая стабильность были сохранены благодаря умелой политике властей и внешней помощи, заявила глава МВФ.

Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш финансовой помощи в размере 900 миллионов долларов (835 млн евро). Это станет возможным благодаря тому, что Исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования (EFF) для Украины. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 11 декабря, на официальном сайте фонда.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с главой МВФ Кристалиной Геогргиевой. "Вторжение России продолжает приносить Украине огромные социальные и экономические издержки. Тем не менее экономика Украины оказалась устойчивой, а макроэкономическая и финансовая стабильность были сохранены благодаря умелой политике украинских властей, а также значительной внешней поддержке", - говорится в заявлении Георгиевой, опубликованном после встречи. По ее словам, украинские власти в условиях войны успешно решают административные вопросы и борются с коррупцией, и это является подтверждением лидерства Зеленского.

Зеленский поблагодарил МВФ за поддержку

Зеленский поблагодарил международную организацию за "поддержку Украины и празднование успехов нашего государства, наших людей". "Во время войны мы реализуем реформы, которые укрепляют наши институты, и работаем вместе с партнерами, чтобы давать больше экономических возможностей нашим людям", - говорится в сообщении украинского президента в Telegram.

"В Фонде отметили наши достижения в реализации программы и реформ, несмотря на полномасштабную войну. Украина выполнила все поставленные "маяки", в том числе законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики, антикоррупционным мерам", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

МВФ в марте нынешнего года одобрил пакет финансовой помощи Украине в размере 15,6 млрд долларов (14,4 млрд евро). Эта программа является частью еще более крупного международного пакета помощи в объеме 115 млрд долларов (106 млрд евро), которые Украина должна получить в течение четырех лет.

В начале ноября МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% к концу 2023 года.

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